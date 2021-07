Éo le cảnh về quê tránh dịch, nhưng dưới quê cũng 'dính' Covid-19

Ng. L. T., 20 tuổi, SV Trường ĐH Luật TP.HCM, đối mặt với tình thế về quê tránh dịch nhưng dưới quê cũng bị “dính” dịch Covid-19.

Vừa cách ly 14 ngày, giờ giãn cách xã hội

T. kể lại vào ngày 23.5, nhà trường thông báo học trực tuyến nên T. đã khăn gói về quê ở H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An để tránh dịch. Sau khi về đến nhà, thì dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM và UBND tỉnh Long An yêu cầu người về từ TP.HCM từ ngày 20.5 phải khai báo y tế. Do đó, nam sinh viên không chỉ không thể quay lại TP.HCM đi làm thêm và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Hết thời gian cách ly tại gia, T. học trực tuyến hằng ngày và dành thời gian đi nhiều hơn để đi chụp cảnh vật thiên nhiên tại quê mình. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận các ca mắc Covid-19, tỉnh Long An đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 cho toàn H.Thạnh Hóa.

“Rời xa thành phố (vùng dịch) mà dịch bệnh cũng tìm đến. Điều tôi lo sợ nhất là sức khỏe của mẹ em, vì mẹ có tiền sử bệnh thận nên đề kháng yếu hơn người bình thường. Ở quê, nhiều gia đình còn khó khăn khi dịch bệnh đến, sẽ thêm nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền hơn”, T. tâm sự.

T. lo lắng cho người dân vùng quê minh vì công việc họ còn rất khó khăn

Gia đình T. hạn chế ra ngoài, chỉ ra khi thật sự cần thiết và bản thân T. luôn giữ cho mình có một sức khỏe tốt và lạc quan, tích cực chia sẻ thông tin về dịch bệnh từ các trang chính thống của huyện nhà cho nhiều người biết hơn.

Người trẻ hy vọng miền quê sẽ yên ắng như mọi khi Ảnh:NVCC

Tương tự, chị L.T.Q N., 29 tuổi, ngụ tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đối mặt tình trạng quê nhà có ca nhiễm Covid-19, trùng thời điểm TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

“Công ty ở TP.HCM bị phong toả vào giữa tháng 6 nên tôi được nghỉ làm và quyết định về quê tránh dịch. Tôi về quê trước khi TP. HCM áp dụng Chỉ thị 16 nên đã khai báo y tế, chủ động cách ly 14 ngày tại nhà. Sau khi hết thời gian tự cách ly thì xã tôi lại có ca bệnh và bị phong tỏa thêm 14 ngày”, chị N. nói.

Nhiều xã ở H.Ba Tri Bị áp dụng chỉ thị 16 Ảnh: NVCC

Nhiều người trẻ không đi đâu được dù về quê tránh dịch Ảnh: NVCC

Được biết, ngoài xã Bảo Thạnh, 4 xã khác tại H.Ba Tri đã cách ly theo Chỉ thị 16 khi huyện này ghi nhận hơn 10 ca nhiễm Covid-19.

“Về quê trốn dịch, ai ngờ lại là vào tâm dịch. Tuy nhiên, ở bên gia đình chống dịch, tôi càng vững lòng hơn là xa nhà lo lắng không về được. Quê tôi có cây nhà, lá vườn, trồng gì ăn nấy, có nuôi gà nuôi vịt phía sau nên cũng đỡ việc đi chợ như trên thành thị”, chị N. nói.

"Mắc kẹt" ở quê vì dịch Covid-19

Còn anh Ng. B.Th, 29 tuổi, ngụ Xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên phải rơi vào hoàn cảnh éo le khi vừa không được đi đâu chơi tại quê mình, vừa không thể quay trở lại TP.HCM tiếp tục công tác giảng dạy.

Những tháng ngày rong ruổi của anh Th. ở quê phải dừng lại vì ca nhiễm Covid-19 Ảnh: NVCC

Anh Th. về quê hôm 12.5 khi trường dừng hoạt động vì dịch Covid-19. “Lúc mới về, tôi cảm thấy vui vẻ và nghĩ rằng sẽ có thời gian tận hưởng cuộc sống êm đềm ở quê nhà, sáng dắt bò đi ăn, chiều đi dạo biển, tối cà phê với bạn bè và chụp hình sống ảo. Tuy nhiên, khi nghe quê mình có ca nhiễm thì tôi thật sự rất hoang mang vì 3 đợt dịch trước không bùng phát như thế này”, thầy giáo trẻ chia sẻ.

Tính đến hiện tại, tất cả các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên đã có ca mắc Covid-19. Trong hững ngày qua, anh Th. luôn cố gắng trấn an tinh thần bố mẹ và cố gắng hạn chế ra ngoài.

“Tôi đã tiêu gần hết tiền dành dụm. Tuy về quê nhưng vẫn phải đóng tiền trọ ở TP.HCM để giữ phòng, nếu dịch kéo dài thì mọi thứ chắc tồi tệ hơn”, anh Th. chia sẻ.

Dù vậy, anh Th. luôn cố tạo cho mình niềm vui những ngày chống dịch tại gia, bắt đầu học nấu ăn, làm các video trên Tiktok, chuyện trò cùng với ba mẹ nhiều hơn.

anh Th. chăm chút từng bữa cơm cho gia đình Ảnh: NVCC

“Thật sự là thời gian này vô cùng khó khăn nhưng cũng nhận lại được nhiều giá trị tinh thần, cái mà chưa chắc gì bình thường người ta có thể dám thể hiện cho nhau. Những ngày qua, tôi bất ngờ nhận được các cuộc gọi, hỏi thăm từ anh, chị đồng nghiệp xưa vì lúc đầu tưởng họ khó gần nhưng thấy mọi người quan tâm nên vui lắm. Anh em trong gia đình cũng quan tâm nhau nhiều hơn”, anh Th. tâm sự về mùa dịch Covid-19.