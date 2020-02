'Fight the virus': Bài hát truyền cảm hứng trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán

'Fight the virus' (Chống lại virus), bài hát do nhạc sĩ Alvin Oon (Singapore) viết lại lời từ ca khúc 'Sound of Silence' (Simon & Garfunkel), đang vang lên khắp châu Á trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán trong những ngày vừa qua.

Hình ảnh bắt đầu trong video "Fight the virus" - Ảnh chụp màn hình