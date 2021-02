G-Dragon và Jennie hẹn hò, sao người trẻ vui buồn?

G-Dragon là thủ lĩnh của nhóm nhạc Big Bang đình đám, rapper tài năng và là người sản xuất ra những bài hát hit đưa tên tuổi của Big Bang lên đỉnh cao của âm nhạc như: Haru Haru, Bang Bang Bang,… Ngoài ra, sự nghiệp “solo” của ngôi sao 33 tuổi này cũng thành công rực rỡ, G-Dragon được mệnh danh là ông hoàng Kpop với sự nghiệp thành công cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong âm nhạc. Jennie (25 tuổi) cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám hiện tại BlackPink. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với khả năng hát rap tốt, cộng với vũ đạo điêu luyện, cô là một mảnh ghép hoàn hảo của BlackPink với hàng loạt bài hát ăn khách: Kill this love, How you like that,...