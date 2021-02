Gần 1,2 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết

Sáng 2.2, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình " Hỗ trợ sinh viên về quê đón tết " năm 2021. Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết chương trình được tổ chức từ năm 2013, qua 8 năm thực hiện, chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón tết”, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ quà tặng tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng cho hơn 9.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực với sinh viên như: tặng vé xe miễn phí về quê; thăm hỏi động viên, tặng quà sinh viên không về quê đón tếtcán bộ Đoàn, Hội là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức trao tặng 1.500 suất quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; bố trí xe đưa 500 sinh viên ở các tỉnh miền núi Tây Bắc và miền Trung về quê đón tết Nguyên đán với 5 tuyến xe.

Các tuyến xe gồm: tuyến số 1: Hà Nội - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình . Tuyến số 2: Hà Nội - Phú Thọ - Tuyên Quang - Hà Giang. Tuyến số 3: Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên. Tuyến số 4: Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng. Tuyến số 5: Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai- Lai Châu).

Đặc biệt, dịp này Ban tổ chức tặng 110 suất quà và học bổng cho cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP.HCM. Tổng số vé xe về quê ăn tết miễn phí hỗ trợ sinh viên là 5.000 vé và quà tặng với tổng giá trị gần 1,2 tỉ đồng.

An toàn hơn trong dịch Covid-19

Theo Ban tổ chức, những hoạt động hỗ trợ thiết thực này là món quà ý nghĩa dành tặng các bạn sinh viên xa quê sau một năm nỗ lực học tập, rèn luyện, giúp các bạn trở về đón tết sum vầy bên gia đình, người thân.

Tham gia chương trình, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội phấn khởi cho biết đã rất xúc động khi được đi chuyến xe ấm áp này, bởi ngoài việc được đưa về tận nơi và chăm lo đầy đủ việc ăn uống, nghỉ ngơi trong cả hành trình, thì mỗi sinh viên còn được nhận một phần quà tết ý nghĩa.

Bạn Nguyễn thị Tú Oanh, sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nói: “Quê em ở Nghệ An, việc đi từ Hà Nội tới quê, phải ra bến xe khá đông đúc, nguy cơ lây nhiễm dịch cao. Tham gia chương trình này, được sự hướng dẫn của ban tổ chức, em và các bạn sinh viên cảm thấy an toàn, an tâm hơn. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, em rất cảm động”.