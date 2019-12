Giải cứu và hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhận xét: “Thời gian qua, chúng tôi có gửi một số trẻ em bị xâm hại đến Ngôi nhà Nhịp cầu hạnh phúc. Tôi nhận thấy nơi đây có cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc, hỗ trợ các cháu toàn diện. Với những cháu gặp vấn đề tâm lý, đội ngũ chuyên gia có chương trình trị liệu rất bài bản, giúp các cháu vượt qua khủng hoảng. Ngôi nhà này tiếp nhận trẻ đến từ nhiều tỉnh thành, chứ không chỉ giới hạn tại TP.HCM”.

Trong chương trình kỷ niệm, trẻ em bị xâm hại thắp nến bày tỏ lòng cảm ơn đến các nhà hảo tâm cũng như thể hiện ý nghĩa niềm vui được khơi gợi, đốt cháy lên và ấm áp trở lại. Các em còn tự tin biểu diễn một số tiết mục văn nghệ sôi động mà sâu lắng như: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, You raise me up…