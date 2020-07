Giải vàng piano Mai Phước Minh Quân sẽ theo học kỹ sư hoá học tại Mỹ

"Quyết định này không liên quan đến âm nhạc bởi em muốn theo đuổi âm nhạc theo một hướng khác. Em sẽ học thêm vài chuyên ngành nhỏ về âm nhạc như piano hoặc sáng tác trong tương lai", bạn trẻ này cho biết.

Năm 2019, Quân tiếp tục giành được giải thưởng khuyến khích đặc biệt tại cuộc thi "The Piano House International Piano Competition - Your Road to Carnegie Hall 2019" ( New York , Mỹ). Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên bởi Piano House International với mục tiêu đưa các tài năng trẻ quốc tế đến biểu diễn tại Nhà hát Carnegie Hall nổi tiếng tại New York (Mỹ).