Giới trẻ quan tâm điều gì nhiều nhất?

Khi An nói chuyện điện thoại với bạn, mẹ An nghe 'câu được câu mất', tưởng bạn rủ đi chơi bèn la lên: Tụi bay học không lo học cứ chơi bời lêu lổng, thế này thì mai mốt ra đường chạy xe ôm! Lúc đó An ước giá như đó không phải là mẹ mình vì xấu hổ.