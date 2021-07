Giúp nông dân tiêu thụ bắp giữa dịch Covid-19

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, chia sẻ thời điểm này, nhiều tỉnh thành đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên nông dân trồng bắp tại các huyện Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới... gặp nhiều khó khăn do thương lái không đến nhà vườn mua. Một số thương lái đến được thì lại ép giá, nếu không bán thì để lâu trái bắp càng già càng khó tiêu thụ, thậm chí phải nhổ bỏ. Nắm được tình hình, Tỉnh đoàn An Giang chỉ đạo huyện đoàn, xã đoàn liên hệ với nông dân để thông tin cho Tỉnh đoàn hỗ trợ kết nối tiêu thụ bắp.

Theo đó, Tỉnh đoàn An Giang đã thành lập Ban tổ chức “ Chuyến xe yêu thương ” đến tận các rẫy thu hoạch bắp và mua lại của bà con nông dân với giá 5.000 đồng/kg. Sau đó, bắp được vận chuyển về và các đoàn viên, thanh niên phân loại, bày bán trước sân Tỉnh đoàn An Giang (P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên). Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người mua, các đoàn viên, thanh niên để sẵn thùng đựng tiền bên các bọc bắp đã đóng gói theo từng ký; người mua bắp hỗ trợ chỉ cần bỏ số tiền tương ứng với các bọc bắp vào thùng.

Anh Trần Văn Quỳ, nông dân trồng bắp ở xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, cho biết lâu nay gia đình anh sống nhờ vào 18 công đất rẫy trồng bắp. Những năm trước, việc tiêu thụ bắp luôn thuận lợi, nhưng năm nay do dịch bệnh Covid-19, đi lại khó khăn nên anh cũng như nhiều nhà vườn khác lâm vào bế tắc. Nay được các bạn trẻ thông tin sẽ mua bắp “giải cứu”, anh mới thấy nhẹ nhõm về bài toán đầu ra sản phẩm.

Theo anh Sĩ, bên cạnh việc giúp nông dân tiêu thụ bắp, Tỉnh đoàn An Giang còn kêu gọi các nhà hảo tâm, người dân mua bắp để ủng hộ “Chuyến xe yêu thương” do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm tặng thực phẩm, rau, củ, quả cho hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bằng cách đó, đến nay, Tỉnh đoàn An Giang đã tiêu thụ gần 50 tấn bắp của nông dân; đồng thời gửi tặng 2 tấn bắp đến đồng bào tại TP.HCM.