Hai đoàn tình nguyện Trường CĐ Y tế Lâm Đồng đến Bình Dương phòng chống dịch Covid-19

GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ (đầu tiên bên phải) đang làm việc tại Bình Dương ẢNH: TRƯỜNG CĐYT LÂM ĐỒNG

Ngoài ra, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ còn thăm khám bệnh nhân Covid-19 tại B ệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của TP.Dĩ An (Bình Dương). Bệnh viện dã chiến TP Dĩ An được thành lập trên cơ sở Trung tâm Y tế TP.Dĩ An để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP. Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Nơi đây đang điều trị cho 200 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 1/3 là bệnh nhân nặng; tuy nhiên chỉ có 3 bác sĩ thường trực gồm 1 bác sĩ Trưởng khoa cấp cứu, một bác sĩ y học dân tộc và 1 bác sĩ đa khoa.