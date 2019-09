Hàng trăm bạn trẻ, du khách đạp xe chống biến đổi khí hậu

Ngày 28.9, trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 do phái đoàn châu Âu tại Việt Nam chủ trì, UBND TP.Hội An phối hợp với Đại sứ quán Đức và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức sự kiện Đạp xe “Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu”. Tham gia sự kiện gồm có lãnh đạo UBND TP.Hội An, Đoàn viên thanh niên Hội An, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện các đại sứ quán Đức, Ý...

Khách nước ngoài cùng với lãnh đạo TP.Hội An tham gia chương trình đạp xe chống biến đổi khí hậu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mục đích của sự kiện nhằm khuyến khích giới trẻ Hội An sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông đô thị bền vững, góp phần giảm ô nhiễm không khí, bảo tồn phố cổ Hội An và giảm thiểu biến đổi khí hậu...

Phát biển tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP.Hội An, nhấn mạnh mục tiêu TP.Hội An đặt ra là giảm thiểu việc sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới. Thay vào đó, khuyến khích người dân đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho nhu cầu đi lại.

Hàng trăm bạn trẻ hưởng ứng đạp xe vì môi trường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Sơn cũng cho rằng ở Hội An, sự phát triển nhanh của giao thông cơ giới là một thách thức cho quản lý và bảo tồn phố cổ Hội An. “Chúng tôi sẽ xây dựng hình ảnh TP.Hội An thành một thành phố thân thiện, nhẹ nhàng và an toàn cho du khách, góp phần vào việc chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu”, ông Sơn nói.

Ông Sebastian Paust, Trưởng phòng hợp tác phát triển Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, chia sẻ rằng ông mong muốn đạp xe sẽ trở thành thói quen hàng ngày của thanh niên Hội An. “Các bạn sẽ đạp xe vì sức khỏe của chính bạn, vì bầu không khí mà các bạn hít thở hàng ngày và vì khí hậu toàn cầu”, ông Sebastian Paust nhấn mạnh.

Đạp xe quanh TP.Hội An để hưởng ứng chương trình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Koen Duchateau, Trưởng ban Hợp tác và phát triển, Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Dự án xe đạp chia sẻ Hội An, với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ là một ví dụ điển hình về giao thông bền vững và chúng tôi rất vui mừng khi được quảng bá về dự án này trong sự kiện ngày hôm nay. Dự án sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng ngành du lịch bền vững hơn ở Hội An. Ngoài hiệu quả giảm thải khí nhà kính, đạp xe còn giúp tăng cường sức khỏe và nâng cao tinh thần!”.