Hành trình Từ Trái Tim - Hun đúc một thế hệ có Chí cả vĩ đại

Hơn ai hết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ luôn mong muốn cả quốc gia cùng nhau trỗi dậy khởi nghiệp kiến quốc, mà sự trỗi dậy đầu tiên là sự trỗi dậy về Chí hướng lớn, tập trung phát triển Tri thức toàn diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ năm 2012, Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên Legend dành tình cảm đặc biệt cũng như tâm huyết kiến tạo nên "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" tạo dựng một nền tảng tri thức toàn diện cho quốc gia với nền tảng cốt lõi là thế hệ thanh niên. Những thành quả mà Hành trình đạt được chỉ là những bước đầu trong chặng đường dài hạn với mục tiêu Lập Chí lớn, tạo dựng Khát vọng Vĩ đại cho thế hệ trẻ; kiến tạo Trí huệ, sự Minh triết toàn diện nhằm chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất và thể chất, tạo dựng sức mạnh của quốc gia.

Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Uyên Linh trao tặng sách quý đổi đời cho các em học sinh tại trường THCS Vồ Dơi, U Minh Hạ, Cà Mau

Nhìn vào những gì mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend và Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã, đang và sẽ làm cho thế hệ tương lai, rường cột của đất nước thì chúng ta mới có thể thấu tỏ được cái Tâm – cái Tầm của một con người luôn đau đáu về vận mệnh của dân tộc Việt, luôn khát vọng lớn về một dân tộc Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn.

Chỉ riêng năm 2019, Hành Trình Từ Trái Tim đã tổ chức hàng trăm chương trình, trao tặng hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến khắp mọi miền đất nước, từ núi cao hiểm trở đến biển đảo xa xôi và kênh rạch chằng chịt để mang ánh sáng tri thức và khát vọng khởi nghiệp kiến quốc đến với các bạn trẻ thanh niên, học sinh sinh viên và quân dân khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

Hành trình đã vượt sông, qua phà, lên ghe xuồng, vượt qua hàng ngàn chục km đường bộ và hàng trăm ngàn hải lý trao tặng hàng triệu cuốn sách quý cho các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, người dân,… vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long; đã vượt chặng đường gần 2000 hải lý thực hiện hành trình chuyên chở tri thức đến vùng biển đảo xa xôi nhất tổ quốc và xuyên suốt gần hàng ngàn km đến các tỉnh vùng núi cao Tây Nguyên, qua các tỉnh miền Trung, đến địa đầu phía Bắc để trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách cho thanh niên, học sinh, sinh viên các thôn bản xa xôi nhất.

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Tú Anh, ca sĩ Hải Yến trao tặng sách quý đổi đời cho các em học sinh tại Trường THCS Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp

Trong những chặng đường đã qua, Hành Trình Từ Trái Tim luôn trân quý những sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của Bộ Quốc phòng – Quân chủng Hải Quân, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,… cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng… đã chung tay thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo nên một hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam, cùng nhau tạo dựng một nước Việt Nam trường tồn và vững mạnh.

Đến nay, Hành Trình Từ Trái Tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Hương Giang, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Lan Khuê, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thùy Tiên, Thủy Tiên, Ngọc Linh… và các ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh…

Mỗi Hành trình đã qua, đều có thể thấy được tâm huyết mà Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Dù ở bất cứ đâu, núi cao, biển đảo xa xôi hay nơi kênh rạch chằng chịt thì khát vọng vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, hy vọng được cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước vẫn luôn âm ỉ.

Hoa hậu Giáng My cũng cảm nhận sâu sắc về những gì mà Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã và đang làm cho thế hệ trẻ : "Chỉ có những người thông tuệ, họ mới mang sách đi tặng nhau, khi đọc sách sẽ mở ra một thế giới. Và khi đồng hành cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, My cảm phục cái tâm - tài – chí - lực của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ – một con người có suy nghĩ lớn thật khác biệt thì mới sáng tạo tâm huyết nên một Hành trình vĩ đại cho nhiều thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam. Một đất nước muốn lớn mạnh phải đi từ tri thức và không ngừng học hỏi."

Hoa hậu Giáng My trao tặng sách quý đổi đời cho các bạn thanh niên tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

"Trung Nguyên Legend không chỉ là cà phê mà còn là tri thức" câu nói từ một bạn sinh viên vùng sông nước miền Tây, nơi Hành trình đã đi qua được trân quý như một lời động viên chân thành nhất, đã thấu hiểu những tình cảm, niềm tin mà Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đặt vào thế hệ tương lai – rường cột của đất nước.

Với 5 cuốn sách "Nghĩ Giàu Làm Giàu", "Đắc Nhân Tâm", "Khuyến Học", "Không bao giờ thất bại – Tất cả là thử thách", "Quốc Gia Khởi Nghiệp" do Hành trình trao tặng chính là nguồn tri thức toàn diện mà những người trẻ đang rất cần. Một quốc gia chỉ mạnh khi thế hệ kế thừa mạnh và tri thức là nguồn lực quan trọng để tạo nên sự lớn mạnh của một quốc gia, dân tộc.

Hoa hậu Hà Kiều Anh trao tặng những đầu sách quý đổi đời đến các bạn trẻ tại ĐH Nam Cần Thơ

Hoa hậu Hà Kiều Anh, rất ngưỡng mộ Hành trình từ nhiều năm trước, bởi những thông điệp ý nghĩa mà Trung Nguyên Legend và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đem đến cho thế hệ thanh niên Việt Nam: "Điều quý giá nhất trên đời là tri thức, mà tri thức bắt nguồn từ sách".

Lần đầu tiên, Hoa hậu Hương Giang được đồng hành cùng Trung Nguyên Legend và trao tặng 5 cuốn sách quý do Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn cho thanh niên Việt Nam là một điều vô cùng ý nghĩa: "Một công ty, một Tập đoàn có thể xây dựng hàng trăm ngôi trường nhưng những việc đó là chưa đủ. Đem tặng sách, bạn có chia sẻ để tất cả mọi người có thể cùng đọc, cùng nâng tầm tri thức."

Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Uyên Linh vượt kênh rạch chằng chịt trao tặng sách quý đổi đời đến các em học sinh tại Trường Tiểu học Phong Điền, THCS Phong Điền - Trần Văn Thời, Cà Mau

Á hậu Hoàng My người đồng hành từ những ngày đầu, đi đến tận những bản làng xa xôi nhất cho rằng: Đối với trẻ em miền núi, vùng khó khăn, thiếu sách là một phần nguyên nhân khiến các em chưa có đủ ước mơ, động lực để thay đổi số mệnh, thay đổi vận mệnh quê hương, đất nước. Hành trình Từ Trái Tim không chỉ tặng sách, trao tri thức mà còn có tác dụng truyền cảm hứng cũng như tác động sâu vào mặt tư duy để từ đó thay đổi hành động, thay đổi cuộc đời của nhiều người dân trên khắp mảnh đất Việt Nam.

Á hậu Hoàng My trao tặng sách quý đổi đời đến các em học sinh tại Trường Tiểu học Phong Điền, Cà Mau

Thiếu tá Đinh Quang Học, Chính trị viên Đồn biên phòng Pa Vệ Sử, Lai Châu đã chia sẻ nỗi niềm của mình khi Hành trình đến gặp gỡ và trao tặng sách quý cho các chiến sĩ đóng quân tại Đồn biên phòng: "Tri thức vẫn là nền tảng gốc rễ để phát triển kinh tế, xã hội. Giải quyết cái ăn cái mặc trước mắt thì dễ nhưng để người dân có được nhận thức, kiến thức cho họ tự phát triển thì lại khó. Càng khó càng phải bắt đầu sớm, vì nếu hôm nay không làm thì ngày mai vẫn sẽ nghèo đói."

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thắm - chủ quán cà phê ở Long An như một vệt sáng trong Hành trình. Chị hy vọng có được một tủ sách Nền tảng đổi đời tại quán của mình để có thể đồng hành cùng Trung Nguyên Legend lan tỏa những bài học thành công từ kho tàng tri thức nhân loại: "Các bạn trẻ đang mất đần thói quen đọc sách, trong khi sách chính là phương tiện vun đắp tư duy hiệu quả nhất. Tôi có theo dõi Hành Trình Từ Trái Tim của Trung Nguyên Legend, một hành trình mang giá trị xã hội lớn và rất ý nghĩa. Tôi hy vọng các bạn trẻ Long An sẽ được tặng những cuốn sách quý đó, quán cà phê của tôi sẽ dành riêng một không gian cho các bạn đến đọc và chia sẻ sách."

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh ký tặng sách quý đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Phú Quốc - Kiên Giang

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh đồng hành cùng Hành trình tại vùng 5 Hải Quân, Phú Quốc, Kiên Giang cho hay: "Linh và các bạn trẻ Việt Nam phải cảm ơn Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend rất nhiều vì đã nghĩ xa cho tương lai đất nước, không chỉ là 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm sau. Nếu vừa rèn luyện thể chất, vừa đọc sách để mài giũa tinh thần thì sức mạnh người lính sẽ nhân lên gấp nhiều lần, đất nước ngày càng vững vàng hơn".

Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn một hướng đi riêng cho thế hệ thanh Việt Nam từ những kinh nghiệm, tri thức từ những tấm gương danh vĩ nhân trên thế giới để người trẻ tự học hỏi, rèn luyện và chọn ra cho mình một hướng đi đúng đắn. Hành Trình Từ Trái Tim chính là con thuyền lớn đang đi làm sứ mệnh vĩ đại cho thế hệ rường cột của đất nước.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tâm huyết với Hành trình tặng sách chia sẻ: "Những gì Tập đoàn Trung Nguyên đang làm thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đặng Lê Nguyên Vũ, đưa ra một ý tưởng tuyệt vời bằng sức lực, vốn liếng, tâm huyết và bằng tất cả những kinh nghiệm quý báu của đời mình để tìm ra điều quan trọng nhất là đem đến cho thanh niên Việt những cuốn sách quý. Trung Nguyên thành lập 24 năm thì đã dành tới một nửa thời gian đi tặng sách. Cách đây 10 năm, họ đã ý thức rõ ràng về việc phải nâng cao tri thức cho người dân và truyền cảm hứng khởi nghiệp đến thanh niên Việt. Đó là điều rất đáng trân quý."

Ca sĩ Mỹ Linh rất cảm phục Hành trình từ nhiều năm trước, bởi những nghĩa cử cao đẹp mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành cho thế hệ trẻ và đặc biệt cho đồng bào, các chiến sĩ ở vùng biển xa xôi nhất: "Những gì Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đang làm rất đáng quý trọng. Nếu như 30 triệu thanh niên Việt ai cũng đọc sách thì đó là sự thay đổi rất to lớn".

Á hậu Hoàng My trao tặng sách quý đổi đời đến các bạn trẻ tại Nam Định

Á hậu Hoàng My cũng cho rằng, Chủ Tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ là người trí tuệ, có gu đọc sách rất hay và là người luôn trăn trở, lo nghĩ cho quốc gia: "Những cuốn sách hay đang được Hành Trình Từ Trái Tim trao tặng do một người trí tuệ, lo lắng cho quốc gia như vậy cẩn trọng lựa chọn thì My nghĩ, mọi người hãy nên trân trọng. My tin đây chính là bộ sách thứ hai, sau sách giáo khoa, mà thanh niên nào cũng cần có."

Ông Võ Nam Phước - Giám đốc Thư viện Tiền Giang cũng có những chia sẻ thú vị: "Cảm ơn Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ - một con người đầy nhiệt huyết, linh hồn sống, người khởi tạo nên một Hành trình vĩ đại cho Thanh niên Việt Nam. Một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc được xây dựng từ tâm huyết của một người thành đạt, đam mê đọc sách, cùng những trải nghiệm thực tế từ bản thân, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đất nước."

Đồng tình với quan điểm trên, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 5 Hải quân chia sẻ: "Hành trình đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực mang giá trị xã hội và nhân văn sâu sắc. Hành trình được thực hiện xuyên suốt từ Bắc chí Nam, đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân cả nước nói chung và những người chiến sĩ hải đảo nói riêng. Tôi rất tâm đắc, ấn tượng với Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng và mong muốn có thật nhiều vùng biển đảo như Vùng 5 Hải quân được Hành trình đến giao lưu, chia sẻ, góp phần động viên quân, dân trên đảo."

Các chiến sĩ vùng 5 Hải quân hào hứng khi có trong tay những cuốn sách quý do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Nồng ấm đón đoàn Hành trình với những cái bắt tay siết chặt đặc trưng của bộ đội, Thượng Tá Đỗ Công Nhựt - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) chân thành: "Mùa sóng gió thế này, chính những người bao năm sinh sống xa đất liền như chúng tôi còn thấy chùn chân, nên hôm nay Hành trình đến tận đây thật sự là một tấm chân tình đáng quý, cá nhân tôi hết sức cảm động trước tâm huyết của Hành trình Từ Trái Tim.

Hành trình đã gửi trao những trí thức quý này, Đồn sẽ có kế hoạch đọc, để chính những cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần chiến binh dũng mãnh bảo vệ Tổ quốc, còn đối với các thanh niên khi rời quân ngũ cũng sẽ là nguồn tri thức hết sức cần thiết để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế xã nhà".

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, lần đầu tiên tham gia Hành trình tại Thủ phủ Tây Đô, Cần Thơ nữ ca sĩ Minh Hằng đã gửi gắm đến các bạn học sinh, sinh viên rất nhiều tình cảm: "Minh Hằng thật sự khâm phục trước sự lao động hăng say không mệt mỏi của các anh chị trong đoàn Hành trình từ Trái Tim.

Chặng đường đi quá gian nan và vất vả nhưng nụ cười của các anh chị trong đoàn vẫn luôn nở thật tươi. Các bạn trẻ hãy thật trân trọng khi nhận 5 cuốn sách quý này vì đó không chỉ là tri thức mà còn là tình cảm chân thành của Tập đoàn Trung Nguyên gửi gắm đến cho các bạn".

Ca sĩ Minh Hằng trao tặng sách quý đến các bạn sinh viên tại ĐH Tây Đô, Cần Thơ

Bạn Nguyễn Thị Thảo - sinh viên Trường Cao đẳng Công Nghệ và Quản trị Sonadezi, Đồng Nai rất xúc động khi tham gia Hành trình: "Em là sinh viên năm cuối và sắp khởi nghiệp nên rất cần những cuốn sách quý này. Mỗi cuốn sách là một "la bàn" và "bản đồ" cần thiết cho bất cứ ai muốn bắt tay vào lập nghiệp. Em rất cám ơn Tập đoàn Trung Nguyên và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã xây dựng một chương trình nhân văn và ý nghĩa thế này."

Tiếp nối thành công của Hành trình năm 2019. Trong năm 2020, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong "Tủ sách nền tảng đổi đời" thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. "Tủ sách nền tảng đổi đời" sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn Thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, Hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.





