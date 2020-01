Hiến kế chị 'Bay lên trời' cổ vũ U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên

Chị Vũ Thanh Thúy được biết đến với biệt danh do người hâm mộ đặt là chị "Bay lên trời" sau khi hát " Bay lên trời là em bay ra ngoài " ở mỗi pha đá phạt trước khung thành đội tuyển U.23 Việt Nam. Những ngày qua xảy ra rất nhiều tranh cãi về cách cổ vũ này. Có rất nhiều người phản ứng, chỉ trích chị. Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ chị hết mình.

Thậm chí, nhiều bạn trẻ đã "hiến kế" để chị cổ vũ trong trận đấu U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên diễn ra vào tối nay nếu như chị không cổ vũ theo cách cũ nữa.

Hát bằng tiếng nước họ luôn!

Nguyễn Nguyên, 24 tuổi (ngụ ở Q.6, TP.HCM), chia sẻ: "Chị có tiền chị đi cổ vũ, không ai cản được chị. Nhưng chị nói câu 'Bay lên trời là em bay ra ngoài' bằng tiếng của đội bạn thì sẽ hay hơn. Chị nói tiếng Việt thì chỉ cầu thủ Việt Nam hiểu thôi...".

Nguyễn Nhật Đãng, một bạn trẻ 25 tuổi ở Hà Nội, cũng chia sẻ: "Lúc đội bạn đang chuẩn bị đá phạt gần cầu môn đội Việt Nam, mà chị lại hát hay hô bằng tiếng Việt thì cũng có thể ảnh hưởng đội nhà. Chị muốn làm đối thủ phân tâm, nhưng họ không biết tiếng Việt! Chị nên chịu khó học hát bằng tiếng của quốc gia đang thi đấu với đội mình nhé!".

Trên Facebook cá nhân của chị Thúy, anh Đoàn Ngọc Chính, đang làm việc tại một Đài truyền hình kỹ thuật số tại Hà Nội, còn hiến kế "Chơi nhiều thứ tiếng đi chị!".

Trang Facebook có hơn 2,5 triệu người theo dõi, chủ đề về chị Thúy cũng được bàn luận, tranh cãi rất sôi nổi. Nhiều bạn trẻ còn đề nghị chỉ chuyển sang hát bằng tiếng Anh. Cứ hát "Fly to the sky, fly to the sky" là được!

Chia sẻ trên một trang mạng của dân ghiền bóng đá, Nguyễn Thanh Tài, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết: "Hát như vậy cầu thủ đội nước khác cũng không hiểu gì đâu. Toàn dân Việt Nam mình nghe. Hát tiếng Anh may ra còn có cầu thủ đội bạn hiểu".

Hãy cứ là sức mạnh của đội tuyển

Ủng hộ cho chị "Bay lên trời", Thánh Luân, sinh viên Trường CĐ VHNT Hà Nội, chia sẻ: "HLV Mai Đức Chung và Đội trưởng ĐTQG nữ Việt Nam - Huỳnh Như khi được hỏi đã trả lời là khi các cầu thủ đang chiến đấu , nhìn lên phía khán đài chỉ cần có 1 cổ động viên thôi là tinh thần, ý chí của các cầu thủ như được tiếp thêm sức mạnh để giành lấy chiến thắng... Vậy tại sao một người phụ nữ tạm gác công việc, gia đình, con cái, cha mẹ để đồng hành cùng đội tuyển, có mặt trong từng trận đấu, từ giải này sang giải khác, bắt nhịp cổ vũ tiếp thêm động lực lại bị chỉ trích? Các bạn có bao giờ đặt mình vào vị trí 1 cổ động viên đứng ở khán đài ở 1 đất nước xa xôi, hay đặt mình vào vị trí 1 cầu thủ đang thi đấu và được khán giả cổ vũ bất chấp nắng mưa mệt nhọc?".

Thánh Luân cũng chia sẻ là ở SEA Games vừa qua, khi đem đồ ăn từ Việt Nam sang Philippines, chị Thúy lại phải tiếp tục di chuyển từ khách sạn của chị đến khách sạn của đội tuyển để trao tận tay cho các cầu thủ .. Quãng đường cách nhau tầm 50 km và chị phải đi hết 4 tiếng đồng hồ. Đồ ăn thức uống không phải là chị cứ bỏ tiền ra mua đồ ăn sẵn vì chị ý thức được dinh dưỡng và an toàn vệ sinh là điều quan trọng cho các cầu thủ. Vì thế, chị phải mua đồ về tự nấu, phải thuê người nấu. Và khi các cầu thủ thi đấu thành công thì chị và bạn đã bàn bạc với nhau 1 người về Việt Nam để rút tiền sang Philippines để trao tặng cho các cầu thủ... Thử hỏi trong quá khứ và hiện tại được bao nhiêu người cổ động viên được như chị Thúy?

Nguyễn Xuân, 29 tuổi, ngụ ở Quảng Ngãi gửi nhận xét đến Báo Thanh Niên: "Tôi rất thích cách cổ vũ của chị. Chị đến sân xem và la hét cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và cách chị Thúy cổ vũ cũng rất vui, rất tự nhiên. Miễn sao đừng quậy phá, đánh nhau, chửi nhau, đốt pháo sáng... Bóng đá mà! Ai không thích đừng nghe, đừng xem, không được chỉ trích người khác, tôn trọng sở thích người khác là tôn trọng mình.

Trả lời Báo Thanh Niên, chị Vũ Thanh Thúy cũng cho biết là chị cổ vũ không phải để nổi tiếng và chị cũng không thích nổi tiếng. Chị cổ vũ để mang lại tinh thần chiến thắng cho cầu thủ. Chị nghĩ rằng đây là một câu thần chú và muốn rằng khi mỗi một lần đội chúng ta bị áp đảo, bị nhận những quả đá phạt thì câu thần chú sẽ giảm lo lắng cho cầu thủ, giúp cầu thủ bình tĩnh.

Chúng ta hãy chờ xem ở trận đấu U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên, chị "Bay lên trời" sẽ tái xuất ra sao và câu hát "Bay lên trởi là em bay ra ngoài" có tiếp tục vang lên nữa hay không?