HLV Park Hang- seo và đội tuyển Việt Nam nhận giải truyền cảm hứng

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lọt vào chung kết U.23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018 và lặp lại lịch sử vô địch AFF Cup sau 10 năm. Những cố gắng không ngừng nghỉ và thành công rực rỡ của thầy trò huấn luyện viên Park đã tạo nên nguồn cảm hứng bất tận trong suốt năm 2018.

Tuy nhiên do vướng lịch tập chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup, huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Việt Nam không có mặt tại lễ vinh danh. Ông gửi lời chia sẻ với khán giả của chương trình từ xa: “Tôi và đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho nền thể thao Việt Nam và phấn đấu đạt thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai”.

5 đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định bình chọn

Cùng nhận giải Đại sứ truyền cảm hứng do hội đồng thẩm định bình chọn tại WeChoice Awards 2018 là bé Hải An hiến tặng giác mạc và mẹ; kiến trúc sư Phạm Đình Quý; Hoa hậu H’Hen Niê; anh Nghĩa Phạm và bé Thành Đạt.

Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng trao giải cho 10 nhân vật truyền cảm hứng do độc giả bình chọn gồm có: HLV Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia Việt Nam; Hoa hậu H’Hen Niê; bé Hải An và mẹ; hoa hậu Hương Giang; đội tuyển Esport SWING PHANTOM; thầy giáo Đặng Văn Cương; diễn viên Huỳnh Lập; kiến trúc sư Phạm Đình Quý; ca sĩ JustaTee; hot Influencer Châu Bùi

Tấn Hiệp 10 nhân vật truyền cảm hứng do khán giả bình chọn

Trong đêm qua, câu chuyện gây xúc động của bé Hải An, bé gái qua đời khi mới 7 tuổi do căn bệnh ung thư thần kinh đệm não cầu một lần nữa truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Ước vọng được hiến đôi giác mạc cho 2 trong số hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép tạng mỗi ngày của bé Hải An đã lan tỏa. Cho đến tháng 3.2018, số người đăng ký hiến tạng tăng gấp 100 lần, đạt đến con số hơn 20.000 người.