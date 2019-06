Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nơi biển đảo xa xôi rất cần những quyển sách quý

Từ 6 giờ, những thành viên trong đoàn Hành trình từ trái tim đã lên tàu từ bến cảng của Lữ đoàn Hải quân 170 để đến với xã đảo Ngọc Vừng. Sau hành trình vượt sóng biển gần 3 tiếng đồng hồ, đảo Ngọc Vừng xinh đẹp đã hiện ra trước mắt đoàn Hành trình từ trái tim. Đảo Ngọc Vừng rộng khoảng 45 km2. Sở dĩ đảo có tên Ngọc Vừng là vì tương truyền, khu vực này từng có nhiều loài trai ngọc quý hiếm, đêm đêm phát sáng cả một vùng trời. Ngày nay, nghề nuôi trai lấy ngọc ở đây vẫn khá phát triển. Xã đảo Ngọc Vừng là vùng đất có bề dày lịch sử khi còn lưu giữ nhiều dấu tích của thương cảng Vân Đồn cổ, thành cổ nhà Mạc. Di chuyển bằng những chiếc xe điện trên đảo và ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp tại đây khiến thành viên trong Hành trình từ trái tim rất thích thú.

Chia sẻ về sách văn lợi ích của việc đọc sách, chị Phạm Thị Minh Thúy, Bí thư đoàn xã Ngọc Vừng nói: “Trong 5 quyển sách mà Trung Nguyên mang đến, tôi đã đọc Đắc nhân tâm. Đó là một quyển sách rất có ích vì đã giúp tôi trau dồi kỹ năng ứng xử. Điều đó được vận dụng trong việc thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, tôi rất muốn tìm đến những quyển sách về kinh tế, làm giàu để đọc rồi truyền đạt lại cho các bạn thanh niên. Chính vì thế nên tôi rất vui khi thấy Trung Nguyên mang quyển Quốc gia khởi nghiệp và Nghĩ giàu làm giàu đến tặng cho thanh niên xã đảo xa xôi”.

Dù đã nhiều lần tham gia Hành trình trái tim nhưng đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến với vùng biển đảo. “Mỹ Linh đang rất là vui vì chuyến đi lần này rất khác so với những hành trình mà Linh đã đồng hành cùng Trung Nguyên. Quãng đường đi đặc biệt hơn, khó khăn hơn, gian nan hơn và ý nghĩa hơn. Chính vì những điều đó nên khi Linh trao được những quyển sách quý đến với các em nhỏ, các bạn thanh niên ở đây thì là một điều vô cùng đáng quý. Bởi vì những nơi biển đảo xa xôi thế này rất cần những quyển sách quý để tiếp cận tri thức của nhân loại. Sách quý sẽ mang lại khát vọng và hành trang vào đời quý giá với các bạn trẻ nơi biển đảo xa xôi”, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đón nhận tấm lòng của Hành trình trái tim và Chủ tịch Trung Nguyên Legend, thầy giáo Đỗ Đức Đạt, Hiệu trưởng Trường PTCS Ngọc Vừng cho biết: “Tấm lòng chân thành và những quyển sách quý mà Trung Nguyên trao tặng là động lực to lớn đối với xã đảo khó khăn. Chình vì vậy, tôi mong muốn các em học sinh hãy trân trọng và dành thời gian để đọc kỹ những quyển sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời này. Với những kiến thức trong đó, có thể các em sẽ trở thành những nhà khởi nghiệp thành công và xây dựng quê hương Ngọc Vừng ngày một giàu đẹp”.

Rời nhà văn hóa xã Ngọc Vừng, Hành trình trái tim đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Ngọc Vừng. Vui mừng đón tiếp các thành viên trong Hành trình từ trái tim, thượng tá Võ Hữu Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, cho biết: “Đồn Biên phòng Ngọc Vừng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn 2 xã Ngọc Vừng và Thắng Lợi với đoạn biên giới dài 60km. Mặc dù địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, bão, nhưng thời gian qua nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có nhiều giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công tác. Nhờ vậy, tình hình chủ quyền vùng biển, đảo quốc gia trên địa bàn đơn vị phụ trách luôn được giữ vững, nhân dân yên tâm, tin tưởng làm ăn, sinh sống”. Nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp nên đến nay tình hình chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo do Đồn Biên phòng Ngọc Vừng phụ trách luôn được ổn định.