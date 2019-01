Hoa hậu H'hen Niê lọt 'top' 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Chiều 25.1, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2018 đã tổ chức họp báo công bố 20 ứng viên vào vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Ban tổ chức cho biết, ngày 17.1, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã tiến hành bỏ phiếu kín chọn ra 20 gương mặt xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến trong 137 hồ sơ đề cử.

Theo đó, 20 ứng viên ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật: H'hen Niê (27 tuổi), hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018; Võ Minh Quang (13 tuổi), Trường trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội và Đào Tố Loan (33 tuổi), Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Tiến sĩ Vòng Bính Long (35 tuổi), Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM và Nguyễn Đức Thành (35 tuổi), giáo sư tập sự tại Bộ môn kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật y sinh, Trường đại học Connecticut (Uconn, Mỹ).

Lĩnh vực học tập: Nguyễn Phương Thảo (19 tuổi), sinh viên K63, khoa sinh học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phạm Đức Anh (19 tuổi), sinh viên năm thứ nhất, Trường đại học Y Hà Nội 4

Lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp: Văn Đinh Hồng Vũ (36 tuổi), CEO Elsa Speak; Hồ Đức Hoàn (29 tuổi), Nền tảng đánh giá giáo dục Edu2Review, thuộc Công ty cổ phần EBIV; Vũ Hoàng Yến (32 tuổi), Tổng giám đốc Adayroi - Tập đoàn Vingroup.

Lĩnh vực lao động sản xuất sáng tạo: Trần Văn Thuyết (29 tuổi), Phòng OCSCloud, Trung tâm Nghiên cứu OSC - VTTEK, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội; Trần Đăng Khoa (35 tuổi), Phó trưởng phòng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hải Long (31 tuổi), Sở Tư pháp TP.HCM.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Cầu thủ Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (22 tuổi), Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Bùi Thị Thu Thảo (27 tuổi), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Lĩnh vực quốc phòng: Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi), Phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân và Vàng Lao Lừ (30 tuổi), Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Lĩnh vực an ninh trật tự: Lê Trọng Hiếu (36 tuổi), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội và Tạ Văn Cường (34 tuổi), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lĩnh vực hoạt động xã hội: Lê Đình Hiếu (31 tuổi), CEO Học viện G.A.P