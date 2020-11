Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà động viên các thủ khoa cố gắng nhiều hơn

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng gửi lời chúc mừng đến các thủ khoa và cho biết rất khâm phục, ngưỡng mộ. “Hà cũng là người đã trải qua những thời gian học tập, ôn thi vất vả. Xuất phát điểm của các bạn không được như những người khác và phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần mới có được những thành công bước đầu như ngày hôm nay. Và để thành công hơn thì các bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường phía trước”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng cảm.

Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt ban tổ chức trao phần thưởng "Nâng bước thủ khoa". Lê Thanh

Dù hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn nhưng với 85 tân thủ khoa được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa " 2020, ước mơ cháy bỏng là được đi học, học thật giỏi để đền đáp công ơn mẹ cha chính là động lực để họ vươn lên.

Nguyễn Bá Toàn (sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một) chia sẻ: “Cuộc sống của bản thân kém may mắn, nhiều biến cố trong đời đã bất ngờ ập đến nhưng mình nghĩ trong xã hội vẫn còn nhiều người kém may mắn hơn. Mình cảm thấy vẫn còn quá may mắn khi nhận được sự quan tâm của xã hội để giúp đỡ mình học đại học”.

Cầm học bổng trên tay, Toàn xúc động nói: “Với phần thưởng này, em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, cố gắng trở thành người tốt có ích cho gia đình, cho xã hội để sau này san sẻ giúp đỡ nhiều hơn cho những cảnh đời còn kém may mắn hơn".

Nguyễn Bá Toàn (bìa trái) sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, chia sẻ trong chương trình "Nâng bước thủ khoa" Lê Thanh

Tại buổi giao lưu, Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng) bồi hồi xúc động khi nói về trận lũ lụt vừa qua ở quê nhà Quảng Bình . “Trận lũ vừa rồi đã cuốn trôi hết đồ đạc trong nhà của em. Nước lũ dâng cao tới nóc nhà rất khổ nhưng em vẫn còn rất may mắn khi ngày hôm nay có mặt ở đây ”, Kim Oanh chia sẻ.

Kim Oanh cũng hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của cha mẹ, gia đình và xã hội đã tạo điều kiện để bản thân vươn lên.

Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Đặng Mạnh Trung (bìa trái) trao phần thưởng cho các thủ khoa Lê Thanh

Một niềm vui bất ngờ dành cho cô thủ khoa Đinh Thị Huệ (người H’rê) là sẽ được Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và ban tổ chức chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa ” hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian Huệ học đại học. Đinh Thị Huệ hiện đang học ngành Sư phạm mầm non của Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Đinh Thị Huệ, người H’rê (giữa) tại buổi lễ nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" Lê Thanh

Huệ có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố bỏ đi khi Huệ vừa lọt lòng. Một mình mẹ phải vất vả với mấy sào lúa, rồi đi bóc vỏ keo thuê để nuôi con. Năm Huệ 13 tuổi, mẹ phát hiện bị ung thư rồi qua đời. Nước mắt rưng rưng, Huệ kể thời gian ấy việc học của em rất sa sút.

Có nhiều lần em nghĩ đến chuyện giải thoát cho bản thân nhưng người thân và thầy cô, bạn bè quan tâm động viên. Một thời gian dài suy ngẫm rồi em cũng vượt qua được. Kể từ ngày mẹ mất, Huệ sống với cậu mợ Hai, gia đình cũng rất khó khăn.

Mặc dù vậy, cô bé mồ côi vẫn nhiều năm liền đạt học sinh khá. “Em luôn tự hứa với mình phải cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Có kiến thức thì mình mới có thể thoát nghèo được”, Huệ chia sẻ.

Các tân thủ khoa năm 2020 Lê Thanh

Chương trình "Nâng bước thủ khoa " do Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn) và Báo Tiền Phong tổ chức, nhằm vinh danh, khen thưởng và trao học bổng cho 85 sinh viên tiêu biểu thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm học 2020-2021, từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Cà Mau.

Mỗi sinh viên được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và một phần quà dụng cụ học tập có giá trị. Đây được xem như một sự động viên, khích lệ tinh thần học tập, tạo cảm hứng, niềm vui cũng như sự đồng hành của xã hội “tiếp sức” cho sinh viên hiện thực ước mơ của mình trên giảng đường đại học.

Các tân thủ khoa chụp hình với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà Lê Thanh

Tham dự chương trình có Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Đặng Mạnh Trung, các nhà hảo tâm và cựu tân thủ khoa các năm trước đó...