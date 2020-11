Chương trình có sự tham dự của các khách mời là cấp quản lý cấp cao tại OCB và Creatory, thu hút sự quan tâm của hơn 300 bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khu vực TP.HCM và cộng đồng các bạn trẻ mới ra trường.

Toàn cảnh của hội thảo phát triển năng lực: Đánh thức nguồn năng lượng cho các bạn trẻ

Mở đầu hội thảo, chị Trịnh Mai Linh - nhà sáng lập dự án “Career Empowerment in the age of Covid-19” đã có phần chia sẻ chân thành và đầy cảm xúc về khởi nguồn của dự án. Sinh ra tại Ba Lan, tốt nghiệp khoa tâm lý học trường đại học Warwick (Vương quốc Anh) và làm việc tại Anh. Trở về Việt Nam ngay trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của xã hội, qua một số nghiên cứu từ các đối tác nhân sự, chị nhận thấy nhóm các bạn trẻ là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và mới ra trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc và phát triển nghề nghiệp, đặc biệt là giai đoạn hiện nay.

Chị Trịnh Mai Linh - nhà sáng lập dự án chia sẻ tại hội thảo

Trăn trở và mong muốn làm điều gì đó, chị Mai Linh đã kết nối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học để cùng thực hiện dự án “đánh thức” năng lượng của bản thân, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Và kỳ vọng xây dựng được một cộng đồng kết nối giữa các bạn trẻ, các doanh nghiệp và công ty nhân sự. Từ đó tạo môi trường với nhiều cơ hội giao lưu và giúp các bạn ấy tìm kiếm ngay được sự trợ giúp, hướng dẫn từ những chuyên gia nhiều kinh nghiệm khi gặp vấn đề, chị Mai Linh nhấn mạnh.

Phần chia sẻ của 03 khách mời thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ

Không lý thuyết, sách vở, những câu chuyện thực tế, những trải nghiệm từ chính bản thân đến từ 03 khách mời, chị Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc tài chính OCB, Chị Hoàng Bảo Ngọc - Giám đốc Vận hành Nhân sự Creatory và chị Đặng Tuyết Mai, Quản lý Nhãn hiệu Creatory đã thực sự chạm đến trái tim, với rất nhiều cung bậc cảm xúc và nhận được sự ủng hộ của các bạn trẻ có mặt tại sự kiện, từ những tràng pháo tay, đến sự im lặng, chiệm nghiệm khi chìm vào câu chuyện của từng khách mời.

Bạn Khánh Linh, sinh viên năm cuối trường UEH, thấy mình đâu đó trong câu chuyện từ các khách mời. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo miền Trung, gia đình đông anh chị em, bạn là người duy nhất chọn học tiếp đại học thay vì hết cấp 3 và lập gia đình. Bước chân vào thành phố, mang theo sự rụt rè, mặc cảm về cái nghèo, để trang trải cuộc sống, mình cũng từng làm rất nhiều việc làm bán thời gian, gặp nhiều khó khăn, đôi khi tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường khó khăn như thế này. Nhưng nó là câu chuyện của riêng cá nhân em, giấu kín không chia sẻ và tự mình chịu đựng. Qua phần chia sẻ của các chị, cho em góc nhìn thực sự hữu ích và cảm thấy được truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực, từ đó tự hứa sẽ tự tin thay đổi bản thân, tận dụng mọi cơ hội để viết nên tương lai của chính mình.

Các “lớp” workshop thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên tham dự

Một điểm khác biệt của dự án “Career Empowerment in the age of Covid-19” chính là các “lớp” workshop trực tiếp với các chủ đề: Cách thức làm CV; Xây dựng mạng lưới quan hệ để tìm cơ hội việc làm; Phương pháp phỏng vấn; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả hay trả lời câu hỏi “Tôi là ai?” và cách vượt qua nỗi sợ, xây dựng niềm tin mạnh mẽ. Các bạn trẻ đã được hướng dẫn và thực hành dưới sự đồng hành của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, qua đó tự bổ trợ, hoàn thiện thêm các kỹ năng bản thân còn thiếu, từ đó khai phá được năng lực bản thân để tự tin trong hành trình tương lai.