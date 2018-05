Khát khao phục vụ cộng đồng

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Hồ Đức Hoàn nhận được một suất du học tại Phần Lan và tiếp đó là ở Pháp.

Học xong chương trình du học, Hoàn có cơ hội làm việc và định cư tại Pháp, song Hoàn quyết định về VN để thực hiện mô hình khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục để thể hiện là một người trẻ phải có trách nhiệm đưa hình ảnh của VN đến với thế giới.

Từ những trăn trở đó đã thôi thúc Hoàn nghĩ về một giải pháp đánh giá chỉ số tín nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thông qua một phần mềm.

Hoàn thành lập Công ty cổ phần EBIV tại TP.HCM và đến nay có ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Với mục tiêu chính là tạo lập một cộng đồng - nơi người học trước đánh giá chất lượng của đơn vị đào tạo mà họ từng học thông qua phần mềm. Đây là nơi cung cấp, nhận phản hồi nguồn thông tin quan trọng để những người đi sau tham khảo trước khi đưa ra quyết định để lựa chọn cơ sở giáo dục nào trước khi học. “Sứ mệnh của phần mềm Hoàn làm ra là mang đến một chuẩn mực mới trong việc đo lường chất lượng đào tạo, đó là việc sử dụng sức mạnh cộng đồng để đánh giá chất lượng dạy và học, nâng tầm nền giáo dục VN trong tương lai”, Hoàn nói.

Trước câu hỏi: “Yếu tố nào quan trọng quyết định sự thành công trong khởi nghiệp?”, Hoàn chia sẻ: “Chúng ta nên rèn luyện sự sáng tạo liên tục mỗi ngày trong cách làm của mình. Và khi làm điều gì thì hãy đương đầu, nhận trách nhiệm và dám tiếp tục bước đi. Theo mình, có 3 yếu tố quyết định thành công trong khởi nghiệp. Đó là, đủ kiến thức, kỹ năng; tìm sự tư vấn từ chuyên gia, những người đi trước; chuẩn bị nguồn lực tài chính, có cộng sự chung chí hướng”.

Giao lưu tại lễ tuyên dương, người dẫn chương trình hỏi: “Con gái sao chọn học ngành kỹ thuật, mà cụ thể là học ngành dầu khí?”, đại biểu Nguyễn Thị Thu An, sinh viên Trường ĐH Dầu khí VN, trả lời: “Em nhận thấy mình học tốt các môn khoa học tự nhiên nên chọn học ngành này để phát huy tối đa khả năng, sở trường của mình. Hơn nữa, trong thực tế em cũng quan sát và thấy có nhiều bạn nữ xung quanh mình cũng học tốt về những ngành kỹ thuật không kém gì các bạn nam. Điều quan trọng là do chính mình quyết định. Và một khi mình đã đam mê thì đừng chần chừ hoặc e ngại bất kỳ lý do khách quan nào, mà hãy tập trung và cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất con đường mình đã chọn”.