Khóa học 280 triệu đồng/tuần dành cho con nhà giàu muốn làm điều tốt

Những người tham gia khóa học nói trên, mang tên “Impact Investing for the Next Generation” (tạm dịch: Đầu tư ảnh hưởng cho thế hệ kế tiếp), phải vượt qua một cuộc phỏng vấn trước khi đóng học phí lên 12.000 USD (hơn 280 triệu đồng) cho một tuần học các lớp ở Mỹ và Thụy Sĩ. Học phí này không bao gồm tiền vé máy bay và tiền ăn, theo Bloomberg. Một khóa học liên quan mang tính chuyên sâu hơn sẽ có giá lên tới 58.000 USD.

tin liên quan Học gì từ khóa học hạnh phúc, tiền bạc của đại học Mỹ? Trong một tuần của lớp học xuyên đại dương và 40 giờ làm việc theo nhóm và cá nhân, các học viên học cách đạt được thỏa thuận, thực hiện các hoạt động thẩm tra và đánh giá tác động về tài chính cũng như xã hội của một khoản đầu tư. Họ cũng được dạy các “ Trong một tuần của lớp học xuyên đại dương và 40 giờ làm việc theo nhóm và cá nhân, các học viên học cách đạt được thỏa thuận, thực hiện các hoạt động thẩm tra và đánh giá tác động về tài chính cũng như xã hội của một khoản đầu tư. Họ cũng được dạy các “ kỹ năng mềm ”, như cách lái chính kiến của gia đình để thuyết phục mọi người ủng họ ý tưởng của mình.

Chương trình học được mở lần đầu tiên vào năm 2015. Những người tốt nghiệp chương trình này đại diện cho sự nổi dậy thầm lặng trong những người trẻ giàu có của thế giới.

“Chương trình này tập hợp con cháu của những gia đình giàu nhất trên thế giới lại với nhau để bàn về đầu tư tạo ảnh hưởng và tôi không biết có nhiều chương trình như thế”, anh Antonis Schwarz (30 tuổi), là cựu học viên của chương trình nói trên, cho Bloomberg hay. Anh Schwarz đã được thừa kế một tài sản lớn lúc 16 tuổi, khi công ty dược Schwarz Pharma (Đức) do ông nội của anh thành lập được bán với giá 4,4 tỉ euro. Schwarz đã thành lập tổ chức Guerrilla nhằm hỗ trợ các nhà hoạt động và các phong trào xã hội.