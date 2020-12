Khởi nghiệp độc đáo giúp hạn chế nạn săn bắt động vật hoang dã

Hult Prize là cuộc thi khởi nghiệp xã hội thường niên với tổng giải thưởng trị giá 1 triệu USD do Trường Quốc tế kinh doanh Hult và Liên Hiệp Quốc đồng tổ chức, với sự bảo trợ của cựu Tổng thống Mỹ - Bill Clinton. Hoạt động theo phương châm khơi dậy ước muốn thay đổi thế giới của những bạn trẻ thông qua việc kinh doanh , cuộc thi thách thức sinh viên toàn thế giới giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách xoay quanh các chủ đề như an ninh lương thực, tiếp cận nguồn nước, năng lượng và giáo dục. Chủ đề của cuộc thi năm nay là thực phẩm “FOOD FOR GOOD” đang đón chờ những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo của bạn trẻ trên toàn thế giới.