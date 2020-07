Ký túc xá rà soát sinh viên đến từ vùng dịch Covid-19

Ý kiến Mỗi phòng ở KTX Cỏ May, SV được phát một chai nước sát khuẩn Ảnh: Vũ Lâm Hạn chế sinh viên di chuyển sang tỉnh khác Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, KTX đang tiến hành cho SV khai báo y tế. Bên cạnh đó, khuyến khích SV nên hạn chế di chuyển sang các tỉnh thành khác, đặc biệt không đến nơi có dịch bệnh, phải đeo khẩu trang khi đi học và khi vào KTX. Đồng thời, mỗi phòng SV được phát nước sát khuẩn vệ sinh vật dụng và phòng ở. Nguyễn Thị Nhung (Trưởng ban Quản lý KTX Cỏ May) An tâm khi ở KTX Dù dịch phức tạp nhưng do KTX có nhiều biện pháp phòng tránh nên cảm thấy không lo lắng lắm. Những ngày này mình an tâm ở KTX. Lúc nào ra ngoài mình cũng đeo khẩu trang, mang nước rửa tay để chống lây nhiễm dịch. Nguyễn Thị Minh Thảo (SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) Quan trọng hơn là ý thức Mình thấy mấy ngày nay cũng có một số bạn chủ quan không đeo khẩu trang. Mặc dù ở KTX cũng có nhiều biện pháp như nước rửa tay nhưng quan trọng hơn vẫn là tự ý thức. Phòng dịch cho mình để bảo vệ mình và mọi người. Phan Thanh Thiện Cát (SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) Hạn chế ra ngoài Dù có biện pháp gì thì ý thức tự giác của mỗi người là quan trọng nhất. Với mình thì mình ý thức bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang, tiếp xúc có khoảng cách và rửa tay thường xuyên. Hạn chế ra ngoài khi không có việc gì cần thiết. Nguyễn Hoàng An (SV Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) Nhiều biện pháp phòng chống Ngay từ khi có thông tin dịch bệnh chuyển biến phức tạp, KTX Cỏ May đã nhanh chóng đưa ra thông báo và bắt buộc các bạn đeo khẩu trang, rửa tay, vệ sinh sát khuẩn thường xuyên. Điều này mình thấy rất tốt khi dịch vừa có nguy cơ bùng phát trở lại thì KTX đã có những biện pháp nhanh chóng góp phần ngăn ngừa mầm móng nhiễm bệnh. Tạ Hữu Nhân (SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) Dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ SV KTX Cỏ May tuân thủ quy định của ban quản lý về việc chống dịch, tự ý thức chống dịch Covid-19 bằng cách dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, dùng dung dịch sát khuẩn để lau chùi các vật dụng. Ngoài ra, bản thân mình còn tự bảo vệ sức khỏe khi uống nhiều nước, ăn uống phù hợp để tăng sức đề kháng chống lại dịch bệnh. Lâm Thị Ngọc Nhi (SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) Trần Thanh Thảo - Vũ Lâm (ghi)