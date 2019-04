Làm sao để phản xạ tốt khi giao tiếp tiếng Anh?

Chị Hoàng Thị Trinh (29 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH Chí Linh, Q.Tân Bình (TP.HCM), cho biết: “Vốn từ vựng và văn phạm tiếng Anh của mình cũng không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá tốt nhưng mình tự nhận là rất khó khăn khi có dịp cần giao tiếp bằng tiếng Anh”.

Rồi chị Trinh kể: “Có lần đang đi dạo trên đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM thì gặp một người nước ngoài họ nhờ mình bấm máy chụp giúp họ vài kiểu hình. Chụp xong họ cảm ơn, rồi bắt chuyện hỏi thêm nhiều thứ nhưng mình phản xạ lại chậm quá và đành thú nhận với họ là không nói rành tiếng Anh”.

Tương tự, chị Võ Thi Kim Ngân (25 tuổi), ngụ tại chung cư Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: “Ngày xưa mình học tiếng Anh cũng có thứ hạng trong lớp nhưng nói thật bây giờ khi xem các chương trình trên ti vi có những câu hỏi liên quan đến tiếng Anh hoặc bất thình lình ra đường có ai hỏi một vấn đề gì đó bằng tiếng Anh, mình hay bị đơ ra hoặc lúng túng trong câu trả lời. Nói chung là phản xạ rất kém mà không biết vì đâu”. Tương tự, chị Võ Thi Kim Ngân (25 tuổi), ngụ tại chung cư Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: “Ngày xưa mình học tiếng Anh cũng có thứ hạng trong lớp nhưng nói thật bây giờ khi xem các chương trình trên ti vi có những câu hỏi liên quan đến tiếng Anh hoặc bất thình lình ra đường có ai hỏi một vấn đề gì đó bằng tiếng Anh, mình hay bị đơ ra hoặc lúng túng trong câu trả lời. Nói chung là phản xạ rất kém mà không biết vì đâu”.

Đừng ngại nói tiếng Anh

Lê Ngọc Nhung, du học sinh tại Trường ĐH Edinburgh (Vương quốc Anh) chia sẻ: “Việc bạn lúng túng trong câu trả lời hoặc phản xạ tiếng Anh chậm một phần là do cách học của bạn quá rập khuôn, theo công thức. Chính vì vậy, khi có dịp nói chuyện bằng tiếng Anh với người khác, trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau bạn không linh hoạt và vận dụng thành thạo”.

Theo Ngọc Nhung, để luyện phản xạ tốt, cách mình làm là coi phim bằng tiếng Anh, coi các chương trình talkshow mà có ít nhất hai người đối thoại với nhau. Theo dõi xem họ phản ứng như thế nào đối với mỗi câu hỏi của người khác...

“Người bản ngữ có rất nhiều cách đối đáp khác nhau mà chúng ta nên học trong các văn cảnh cụ thể, thực tế chứ không phải rập khuôn theo kiểu người hỏi 'How are you?' và bạn chỉ có câu trả lời duy nhất là 'I'm fine, thank you, and you?'. Người châu Á hay sợ mắc lỗi, sợ sai nên ngại nói. Do đó, cái mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ từ kinh nghiệm bản thân là hãy tự tin diễn đạt ý tưởng theo cách của mình để tăng phản xạ giao tiếp tiếng Anh”, Ngọc Nhung khuyên.

Cũng theo Ngọc Nhung để phản xạ tốt bằng tiếng Anh, hãy tưởng tượng ra các tình huống mà bạn có thể gặp phải để chuẩn bị các phương án cần thiết. “Ví dụ, nếu tình cờ gặp một người Tây trên đường mà muốn bắt chuyện với họ thì làm thế nào; nếu một người nào đó đột nhiên nhờ mình giúp đỡ mà mình đang bận thì mình nói với họ bằng tiếng Anh như thế nào là lịch sự nhất. “Tự liệt kê ra các chủ đề, tình huống hội thoại, tìm các từ, cụm từ liên quan đến chủ đề đó để diễn đạt những gì bạn muốn biểu lộ”, Ngọc Nhung nói.

Lê Thanh Sinh viên tham gia phần thi hùng biện tiếng Anh

Chia sẻ về việc học tốt tiếng Anh của mình, Nguyễn Thị Phương Nghi, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, điểm thi TOEFL đạt 102/120, từng làm trợ giảng cho Hội đồng Anh, nói: “Em học tiếng Anh thông qua đọc truyện và xem phim. Ví dụ như em là một fan của truyện Harry Potter, nên sau khi đọc sách bằng tiếng Việt em tìm đọc bộ truyện và xem phim phụ đề bằng tiếng Anh, sau đó là bỏ phụ đề để luyện nghe. Ngoài ra, thì em cũng hay nghe các kênh truyền thông trực tuyến bằng tiếng Anh để luyện cách phát âm và nhấn câu cho đúng với người bản xứ. Cứ như thế trình độ giao tiếp và phản xạ tiếng Anh của mình ngày một cải thiện và nâng cao”.

Còn Nguyễn Văn Hùng, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói: “Không có cách nào khác hơn là bạn phải luyện tập mỗi ngày. Bạn có thể tập cách phản xạ tiếng Anh bằng hình ảnh. Có nghĩa là khi bạn nhìn thấy bất kỳ món đồ, sự việc nào đó, hãy hình thành ngay trong đầu từ, cụm từ tiếng Anh miêu tả món đồ, sự việc đó. Nếu không biết, không nhớ và không thể tra từ điển ngay lập tức, hãy ghi lại vào sổ tay hoặc ghi chú trên điện thoại để tra cứu sau. Ngoài ra, bạn có thể tìm một người giỏi tiếng Anh để thường xuyên nói chuyện, trao đổi”.