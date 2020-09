Lưu giữ nụ cười qua món quà trung thu

Góc sân nhỏ của Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị chiều 22.9 chưa bao giờ rộn rã hơn thế, khi các học sinh quây thành vòng tròn cùng những quản trò là các anh chị đến từ Thành đoàn TP.Đông Hà. Hết trò chơi này đến trò chơi khác, tiếng cười và tiếng vỗ tay rộn rã...

Nhưng đó không phải là điều bất ngờ duy nhất. Bởi chiều hôm đó còn có sự xuất hiện của các tay máy ảnh ở góc sân trường. Họ là thành viên nhóm nhiếp ảnh đến từ TP.Đông Hà. Có họ, các bạn nhỏ thiệt thòi đã có được trải nghiệm hiếm hoi: làm "người mẫu ảnh". Việc của các bạn nhỏ là... vui đùa, còn việc của các tay máy là mướt mồ hôi chạy theo, nắm bắt từng khoảnh khắc.

Hoạt động này không phải là tự phát mà nằm trong chương trình chuẩn bị cho dịp Tết Trung thu do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức, dành cho ngôi trường duy nhất dạy dỗ trẻ khuyết tật ở địa phương. Anh Mai Anh Tuấn (40 tuổi, trưởng nhóm nhiếp ảnh) cho biết, khi các bạn nhỏ lần đầu được làm “mẫu ảnh” thì các anh cũng lần đầu được Tỉnh đoàn mời tham gia sự kiện đặc biệt ý nghĩa. “Cảm giác chụp thật lạ. Vì cái đẹp ở đây rất khác cái đẹp bình thường. Trên hết sự hồn nhiên của các em nhỏ khiến chúng tôi... bấm máy mỏi cả tay”, anh Tuấn nói.

Theo chị Nguyễn Thị Vĩnh An, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học - Tỉnh đoàn Quảng Trị, hoạt động chụp ảnh chỉ là bước chuẩn bị cho món quà thực sự mà chương trình Đêm hội trăng rằm 2020 dành cho các em nhỏ khuyết tật ở ngôi trường này. Với sự hỗ trợ từ các tay máy, các cơ sở hoạt động trong ngành ảnh ở Quảng Trị, những tấm chụp tập thể sẽ được in khổ lớn để tặng lại cho nhà trường. Còn những tấm chụp cá nhân thì in nhỏ hơn, tặng cho từng bạn.