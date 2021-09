Mùa trung thu đặc biệt với hơn 10.000 túi quà được trao tặng cho trẻ em

Chương trình diễn ra từ 16 - 21.9 (tức 10 - 15.8 âm lịch) với hơn 10.000 túi quà trung thu bao gồm lồng đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm… đã được trao tặng cho các em thiếu nhi trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly, các bệnh viện điều trị Covid-19; các em là con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chương trình đã được tổ chức tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP.HCM và một số địa phương, bệnh viện, mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em…

Tết Trung thu được tổ chức trực tuyến trên mạng BTC cung cấp

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động trong hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là chương trình trực tuyến "Trung thu cho em" năm 2021 do Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng Đội, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức tối 20.9 (14.8 âm lịch), phát sóng trực tuyến trên các trang cộng đồng của Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố: Hà Giang , Lào Cai, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Dương, Kiên Giang và TP.HCM.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc, MC Thanh Mai, cùng các gương mặt thiếu nhi quen thuộc: Nhật Minh (Quán quân The Voicekids 2016), Đăng Bách (Quán quân The Voicekids 2021), Song Tùng (Á quân The Voicekids 2021), Hà Anh (Á quân The Voicekids 2021), Yến Nhi (Top 12 The Voicekids 2021).