MyJoy - Thế hệ mở cánh cửa khám phá thế giới và nắm giữ thành công

Gần đây, khái niệm “Thế hệ #MyJoy” đã xuất hiện thông qua một MV đậm chất trẻ. Thế hệ #MyJoy được định nghĩa là một thế hệ trẻ gồm những teen tự tin, sáng tạo, làm chủ phong cách và chạm tới thành công dù đang ở độ tuổi teen. Bằng cách tận dụng thông minh sự kết nối toàn cầu và kho dữ liệu thông tin khổng lồ của thời đại công nghệ số, các teen thuộc thế hệ #MyJoy đã giành được nhiều thành công vang dội.

Thông qua MV “#MyJoy - Phong cách của con”, cộng đồng có thể dễ dàng nhận thấy những nét cá tính tươi trẻ, đầy màu sắc thú vị của thế hệ này. Đầu tiên, đây sẽ là một thế hệ sinh ra giữa cuộc sống công nghệ hiện đại. Chính vì thế, thế hệ #MyJoy gắn cuộc sống với các thiết bị tiên tiến từ khá sớm. Nhiều câu hát trong MV như: “Thế hệ của con là thế hệ mới. Online mỗi ngày vừa học vừa chơi. Like, share, điện thoại di động không rời” khái quát khá rõ nét về một thế hệ trẻ công nghệ đầy năng động và sáng tạo.

Ngoài tính cách sôi nổi, xem công nghệ là một phương thức để học tập và sáng tạo. Tư duy của thế hệ #MyJoy cũng có nhiều nét khác biệt. Teen thuộc nhóm thế hệ này tư duy tích cực, biết tập trung khá cao về lĩnh vực mình muốn khám phá. Teen thuộc thế hệ này tự tin vào sự lựa chọn của mình sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu trên mạng thông tin.

Với mạng xã hội kết nối toàn cầu cùng công nghệ thông minh, thế hệ #MyJoy tập trung vào việc xây dựng phong cách và sự thành công của mình. Dù có tính tự chủ khá cao nhưng họ lại không quá chủ quan và biết chọn lựa điều tốt cho mình. Họ sẵn sàng khẳng định rằng: “Nếu thấy không hợp con sẽ bỏ liền” hay là “Ba mẹ đừng lo cho cái cách của con”.

Để trở thành thế hệ mở cánh cửa khám phá thế giới, nắm giữ thành công, thế hệ #MyJoy đang rất cần nguồn năng lượng khác biệt. Bên cạnh nguồn dinh dưỡng phong phú, thế hệ này cũng cần một thức uống dinh dưỡng đặc biệt, đáp ứng được sự đòi hỏi cao từ cơ thể. Với lý do này, nhà đồng hành cùng thế hệ #MyJoy đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thể lực cho thế hệ trẻ với tên gọi Vinamilk My Joy. Thức uống năng lượng Vinamilk My Joy được đánh giá là loại thức uống giàu Protein từ sữa, bổ sung canxi và 10 vitamin thiết yếu mang đến nguồn năng lượng dồi dào, giúp teen năng động, sáng tạo và tập trung hơn với những đam mê của mình. Với 2 mùi vị thơm ngon tự nhiên: Cam đào và Sôcôla, Thức uống năng lượng Vinamilk My Joy sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp teen thành công theo cách của riêng mình.