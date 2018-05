New Zealand cảnh báo trò bắt cóc tống tiền nhắm vào sinh viên

Báo The New Zealand Herald dẫn lời Thanh tra cấp cao New Zealand Bridget Doell cho hay những tên lường gạt nhắm vào sinh viên quốc tế và gia đình của họ ở trong nước, đặc biệt là các sinh viên Trung Quốc . Theo đó, bọn chúng tìm cách liên lạc với các thành viên cộng đồng người Trung Quốc ở New Zealand bằng cách gọi điện cho họ và tự xưng là người của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Một số người nhận cuộc gọi đã làm theo chỉ dẫn trước khi gặp một người. Người này sau đó thuyết phục họ cung cấp thông tin về cá nhân cũng như gia đình của họ ở trong nước . Sau đó, bọn lừa đảo gọi điện cho gia đình của du học sinh, nói rằng người thân ở New Zealand đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Bà Doell cho hay các cơ quan chính quyền ở New Zealand không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ ai qua điện thoại và khuyến cáo mọi người không cung cấp chi tiết về cá nhân cho người mà mình không biết và không tin tưởng.

Bà Doell cho biết thêm cảnh sát New Zealand đã nhận nhiều lời than phiền về trò lường gạt như trên trong tuần qua và biết rằng trò này cũng đang bị bọn lừa đảo sử dụng ở một số nước khác.