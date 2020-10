Ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Sam, ăn ruột cá nhồi thịt

Ước mặt trời đừng lặn

Để thư giãn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, đầu tháng 10, chúng tôi quyết định tham quan núi Sam, An Giang bằng cách chạy xe máy. Từ TP.HCM, chúng tôi chạy dọc theo quốc lộ 1A đến TP.Tân An (Long An), rẽ vào quốc lộ 62 đến thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), sau đó qua phà Tân Châu để đến tỉnh An Giang. Từ đây, để đến được núi Sam phải qua thêm một chuyến phà mang tên Châu Giang.

Nhìn lại đồng hồ thì phát hiện hành trình này đã “ngốn” gần 5 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuống, nhìn từ xa ngọn núi Sam nhỏ nhắn đẹp lung linh bên những tia nắng chiều.

Không chần chừ, chúng tôi bắt đầu chạy lên đỉnh núi Sam. Đường lên núi khá dễ dàng, chỉ cần vững tay lái thì chỉ mất gần 10 phút là lên tới.

Núi Sam nhìn từ xa Ảnh: Tấn Đạt Đường lên núi rộng, dễ chạy xe máy Ảnh: Tấn Đạt

Đúng 18 giờ, hoàng hôn bắt đầu xuống núi, màu đỏ bao phủ cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Tại đây, nhiều bạn trẻ cùng “hòa mình” với khung cảnh nên thơ này.

Anh Nguyễn Hữu Tình, 29 tuổi, trú xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đây là lần đầu tiên cùng bạn ngắm hoàng hôn, cảm giác thật sự thích thú và lạ lẫm.

“Ở trên độ cao hàng trăm mét, nhìn ánh hoàng hôn từ phía xa, không gian yên tĩnh..., lòng tôi cứ lâng lâng khó tả. Uớc gì lúc đó mặt trời đừng xuống núi để được ngắm mãi khoảnh khắc này”, anh Hữu Tình bày tỏ.

Hoàng hôn lúc 17 giờ 30 phút Ảnh: Tấn Đạt Người nước ngoài thích thú ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn Ảnh: Tấn Đạt Chưa đầy 30 phút, bầu trời đã chuyển sáng màu ráng đỏ. Phía xa xa là Bảy Núi Ảnh: Tấn Đạt Các bạn trẻ lưu giữ thời khắc đáng nhớ Ảnh: Tấn Đạt

Giật mình vì là ruột cá tra

Kết thúc buổi ngắm hoàng hôn, chúng tôi quyết định đến đường Lê Lợi, P.Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang để thưởng thức món ruột cá nhồi thịt chiên giòn vì một bạn trong nhóm cho biết là rất ngon.

Khi đến nơi, quán đã có nhiều thực khách. Chúng tôi gọi phần 50.000 đồng đủ cho 4 người ăn. Món ăn vừa đặt xuống bàn mùi thơm của bơ dấy lên khiến mọi người không cưỡng lại được.

Bao tử cá tra chiên giòn nhồi thịt Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều người trẻ mua bao tử cá nhồi thịt Ảnh: Tấn Đạt Ảnh: Tấn Đạt Ruột cá tra dai dai, thịt heo mềm và ngọt Ảnh: Tấn Đạt

“Bên ngoài rất giòn, ruột cá không còn mùi tanh, thịt heo bên trong ngọt, béo. Mỗi lần ăn là phải nhai hết luôn một viên mới đã miệng”, một thành viên trong nhóm nhận xét.

Điều đặc biệt, mọi người phải giật mình khi biết ruột cá đang ăn là ruột cá tra. Chị Tâm, chủ quán, cười và nói: “Đây là ruột cá tra nuôi bè đó em. Gia đình chị bán gần 20 năm rồi”.