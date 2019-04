Bắn pháo hoa 30.4 TP.HCM 2019: Ngồi ở đâu xem là đẹp nhất

Năm nay, TP.HCM có 3 điểm bắn pháo hoa chính là khu vực đường hầm Thủ Thiêm (Q.2), khu vực xung quanh tòa nhà Landmark 81 tầng (Bình Thạnh) và công viên văn hóa Đầm Sen (Tân Phú). Nên mọi người có thể canh để chọn cho mình địa điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất.

Vừa ăn tối, vừa ngắm pháo hoa

Hàng loạt nhà hàng ở khu vực bến Bạch Đằng đã nhộn nhịp chuẩn bị cho dịp đại lễ từ nhiều tháng trước nhằm “đón” đầu dịch vụ vừa ngắm pháo hoa vừa ăn tiệc tối tại đây.

Nhà hàng này ở tầng 51 (tòa nhà Bitexco, Q.1, TP.HCM) hàng năm đều có gói dịch vụ ăn tối và ngắm bắn pháo hoa. Do ở vị trí một trong những tòa nhà cao nhất thành phố nên là địa điểm lý tưởng có thể bao quát tầm xa, từ trên cao nhìn hết tòa bộ cảnh đêm của thành phố trong màn pháo hoa rực rỡ. Phí để dự tiệc tối kèm xem pháo hoa vào tối 30.4 là từ 1.750.000 ++ đồng/ khách.

QN Ngắm pháo hoa từ cửa sổ tầng 51 của một nhà hàng tại Q.1, TP.HCM

Đi du thuyền ăn tối dọc bờ sông cũng là “đặc sản” ở Sài Gòn. Đặc biệt, dịp 30.4, quang cảnh bến dọc bờ sông Q.1 còn rực rỡ hơn nhờ màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng Ngày thống nhất đất nước. Tại khu vực này, có nhiều tàu ẩm thực như Mỹ Cảnh, Elisa, The Cruise… vừa phục vụ tiệc tối, có trình diễn nhạc đờn ca tài tử phục vụ du khách. Đồng thời vào dịp này du khách còn được ngắm bắn pháo hoa khi đi dạo trên sông.

Không có những dịch vụ xem trọn gói, những nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) cũng là địa điểm được nhiều người trẻ “săn” để tìm chỗ xem bắn pháo hoa. Theo đại diện từ nhà hàng The Lounge, Cafẻ Central… những ngày này thường khách đến đây rất đông. Tuy nhiên không phải vị trí nào cũng có thể xem được toàn cảnh pháo hoa bay trên trời cao. Người nào đến trước sẽ được vị trí tốt để ngắm.

Những địa điểm xem pháo hoa “miễn phí”

Khu vực xung quanh cầu Thủ Thiêm, nhà thờ Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) là địa điểm được nhiều bạn trẻ, gia đình trẻ dắt nhau đến đây mỗi dịp bắn pháo hoa. Vì ít bị chắn bởi những tòa nhà cao tầng, tầm nhìn rộng nên khu vực này hàng năm dễ xảy ra nạn ùn tắt vì có đông người về đây để “săn” ảnh pháo hoa. Chính vì thế, khi đến đây, mọi người cũng trật tự, không nên chen lấn, đặc biệt không tụ tập trên khu vực cầu để tránh xảy ra ùn tắc, hoặc tai nạn gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.

Đặc biệt năm nay có thêm địa điểm bắn pháo hoa mới là tòa nhà 81 tầng, nên người dân khu vực xung quanh quận 2, Bình Thạnh quanh tòa nhà này có thể đứng tại sân thượng, hoặc ban công nhà mình để ngắm pháo bông mà không phải di chuyển xa.

"Năm nào cũng nghe mọi người than kẹt xe không về nhà được vì đi xem pháo hoa. Nhà mình thì không bị thế bao giờ. Vì khu vực mình ở là Tân Phú, gần công viên Đầm Sen. Năm nào nhà mình cũng lên sân thượng, bày một bàn tiệc nướng, cả nhà cùng ngồi quây quần mừng lễ, cũng xem bắn pháo hoa. Từ sân thượng tầng 4 hướng về phía công viên Đầm Sen xem pháo hoa cực kỳ rõ. Hồi xưa cứ thấy nhà xa, nhưng mỗi lần đại lễ lớn bạn bè than kẹt xe, đông người chen chúc xem bắn pháo hoa, còn nhà mình thảnh thơi vừa ăn vừa chơi vừa xem vui vẻ cảm thấy may mắn. Hầu như những nhà dân xung quanh khu vực đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lãnh Binh Thanh, Lũy Bán Bích... chỉ cần lên sân thượng nhà mình là đủ ngắm pháo hoa nhân dịp lễ rồi ", Nguyễn Đắc Hoàng (Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ