Ngày thất tịch: Bạn trẻ rủ nhau đi bốc thăm trúng...'bồ'

Thử vận kiếm "bồ"



Những ngày gần đây, bạn trẻ tại TP.HCM thích thú và chia sẻ rầm rộ thông tin về chương trình ăn đậu đỏ nhân ngày Thất tịch và bốc thăm trúng “bồ”. Những dòng thông tin vô cùng dễ thương: “Thất tịch đậu đỏ xay duyên - ghé Khỉ bốc thăm, biết đâu trúng bồ.

Bạn trẻ thử vận may, bốc thăm trúng "bồ" HOA NỮ

Năm trước ai ăn đậu đỏ mà chưa có người yêu thì năm nay qua Khỉ order Đậu Đỏ Xay Duyên, vừa uống đậu đỏ, vừa cầu duyên, vừa được bốc thăm thông tin của bạn bất kỳ nào đó để kết bạn, làm quen. Thế giới 7 tỉ người lận, quen được nhau siêu khó luôn nên nếu lỡ tham gia chương trình này, biết đâu cậu “trúng bồ” thì sao?

Người trẻ thích thú thử vận bốc thăm kiếm "bồ" Thực hiện: Tấn Đạt

Thất tịch hay còn gọi là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, thường được mọi người “cầu duyên”. Theo truyền thuyết, nếu cậu ăn đậu đỏ vào ngày này thì sẽ thoát kiếp FA đó nha, còn lỡ có người yêu rồi thì cả hai sẽ vui khỏe, hạnh phúc dài lâu thiệt lâu. Hỡi những con tim đang cô đơn ơi, còn chần chờ gì nữa mà không mau đến Động Khỉ để có bồ trong mùa Thất tịch năm nay nào”.

Tuấn Anh hào hứng với lá thăm tình yêu vừa bốc được HOA NỮ

Chủ nhân của ý tưởng độc đáo trên là anh Trần Thanh Tùng (32 tuổi, chủ quán cà phê Monkey In Black). Chia sẻ với người viết, anh Tùng cho biết trong mùa Ngưu Lang - Chức Nữ, người ta nghĩ về những thứ may mắn như đậu đỏ - mang biểu tượng của sự chúc phúc cho tình yêu, cho hạnh phúc dài lâu của những cặp đôi. Và với những bạn trẻ độc thân thì rõ ràng là họ cần đậu đỏ, cần sự may mắn hơn tất cả.

“Chương trình là hình thức hưởng ứng trào lưu ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch nở rộ ở Việt Nam những năm gần đây. Đặc biệt mùa này bạn trẻ càng cô đơn vì đang giãn cách xã hội. Vì cô đơn nên các bạn càng muốn chủ động tìm kiếm, kết nối những tâm hồn đồng điệu với nhau”, anh Tùng chia sẻ.

Những hộp bốc thăm tình duyên may mắn cho ngày Thất tịch HOA NỮ

Theo anh Tùng, do thời điểm này mọi người tương tác online nhiều hơn nên chương trình xuất phát từ phiên bản online. “Ngay sau khi phát động chương trình, tụi mình đã nhận được hơn 500 người đăng ký tham gia. Những thông tin bạn trẻ đăng ký sẽ được điền vào các tờ phiếu tình yêu may mắn, những bạn trẻ nào đến quán sẽ ăn đậu đỏ xay duyên và bốc thăm cho mình những tờ giấy thông tin. Từ đó các bạn có thể kiếm cho mình một duyên số ngẫu nhiên, một 'đậu đỏ' may mắn trong mùa cầu duyên này", anh Tùng chia sẻ.

Hào hứng rủ nhau đi thoát FA

Có mặt tại quán từ rất sớm, Trương Trọng Tuấn Anh (21 tuổi) và Nguyễn An Khang (18 tuổi) hào hứng gọi món đậu đỏ xay duyên và không quên bốc thăm cho mình lá phiếu may mắn để kiếm “bồ”.

Bạn trẻ khá hào hứng khi nhìn thấy thông tin của người bạn mà mình đã may mắn bốc được, và hy vọng cho một tình duyên sớm nở HOA NỮ

Tuấn Anh chia sẻ: “Mình biết chương trình này qua Facebook, cảm thấy khá vui, hài hước. Kiểu có một chương trình mà kết duyên giữa người này và người kia nên thấy thú vị, đặc biệt là trong mùa Ngưu Lang - Chức Nữ như thế này”.

Dù thuộc dạng đang “ế bền vững” nhưng Tuấn Anh cho rằng: “Mình tìm đến đây vì thấy vui là chính, còn duyên thế nào thì nó sẽ tự đến. Khi bốc lá thăm tình yêu thì chắc chắn mình sẽ liên lạc thử, vì nếu không thành một đôi thì cũng có thêm một người bạn”.

Mai Lan tò mò bốc lá thăm may mắn HOA NỮ

Và vui mừng khi bốc được... tình duyên HOA NỮ

Tuấn Anh cũng khá tin vào việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ thoát được FA: “Đang ế bền vững mà có cái gì đó cho mình hy vọng thì mình cũng tin. Nếu có người yêu vào dịp này thì mình sẽ dẫn bạn gái trở lại quán để ôn lại kỷ niệm ngày đầu kết duyên...”.

An Khang thì cho biết cũng biết đến chương trình trên Facebook và thấy khá hứng thú. “Mình thấy thích chương trình do đang ế 'mọc răng' với lại nếu có 'ghẹ' thì khoái quá trời đi chứ”, Khang hài hước chia sẻ.

Vừa ăn đậu đỏ xay duyên vừa chụp hình sống ảo HOA NỮ

Khi hỏi đến đây vì muốn tìm người yêu à?, ngay lập tức Khang hào hứng khẳng định: “Đúng rồi, đang ế mà tìm được người yêu thì còn gì bằng nữa”.

Trần Xuân Mai Lan (23 tuổi, cựu sinh viên Học viện hàng không Việt Nam) cũng vì thích chương trình ăn đậu đỏ rồi bốc thăm để tìm người yêu nên cũng rủ bạn đến để thử vận may xem thế nào.

Trải nghiệm ăn đậu đỏ xay duyên vào ngày Thất tịch HOA NỮ

Mai Lan chia sẻ: “Mình thấy chương trình này rất hay, vì năm nào cứ đến ngày này thì ăn đậu đỏ lại trở thành 'trend' nên nhiều bạn hưởng ứng. Không những ăn đậu đỏ mà còn được se duyên nên mình thấy thú vị”.

Khi biết đến chương trình này qua người bạn giới thiệu, Nguyễn Thị Kiều My (25 tuổi, cựu sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM) cũng háo hức chia sẻ: “Thật sự mình hay tin vào những thứ thuộc về duyên số, nhưng nếu chờ mãi mà duyên chưa đến thì phải chủ động đi tìm thôi, chứ mấy mươi nồi bánh chưng rồi mà chưa có mối tình vắt vai thì cũng buồn lắm. Nên mình đợi đến đúng ngày Thất tịch sẽ rủ thêm vài đứa bạn cùng đi ăn đậu đỏ và bốc thăm về biết đâu 'trúng bồ' cũng không chừng”.