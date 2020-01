Nghi lễ ngày tết: Có lòng thành là được ?

Mỗi người nên tự tìm hiểu Thạc sĩ Doãn Thị Ngọc, giảng viên Khoa Khoa học và xã hội Trường ĐH Hoa Sen, cho biết các nghi lễ ngày tết là nét văn hóa truyền thống tinh thần tốt đẹp và độc đáo của người Việt Nam . Chúng ta cần trao truyền ý nghĩa của những nghi lễ này cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ. Họ có hiểu thì họ mới giữ và duy trì. Mỗi người nên tự tìm hiểu và tìm cách mới để phát huy và phát triển theo xu hướng phù hợp với bối cảnh hiện đại. “Ở người trẻ đơn giản là 'chưa hiểu thì chưa có niềm tin, chưa thấy có giá trị thì chưa theo được'. Khi thiếu hiểu biết thì sẽ có nhiều trở lực làm ta ngại, thờ ơ, né tránh, hay chối bỏ. Có lẽ do người lớn chưa có điều kiện thích hợp để trao đổi rõ ràng, rành mạch với các bạn trẻ, hay có thể chúng ta chưa có những cách tiếp cận mới phù hợp với giới trẻ . Thực tế cho thấy có nhiều nghi lễ bị biến tướng hay nặng về hình thức, mất quá nhiều thời gian và công sức không chính đáng nên giới trẻ mới ngại và nói tùy lòng thành”, thạc sĩ Ngọc chia sẻ. Bên cạnh đó, vị thạc sĩ này cho rằng do phương pháp dạy chưa sáng tạo và thông tin chưa thực tế, rõ ràng, rành mạch. Đồng thời cách tiếp cận chưa mới, chưa sáng tạo, chưa phù hợp với tâm-sinh-xã hội cũng như tinh thần, thái độ, giá trị của giới trẻ. “Các bạn trẻ ngày nay khá hiểu chuyện, thông minh, sáng tạo và nắm bắt vấn đề rất nhanh. Tôi nghĩ vẫn là do tầm nhìn và cách tiếp cận chưa sáng tạo, chưa hợp thời. Mình không thể nói người khác thay đổi khi mỗi cá thể không thay đổi. Nếu có sự hướng dẫn vừa đủ thì mới có thể thay đổi được. Hiểu đúng thì mới hành động đúng. Hiểu thì mới tin. Văn hóa, đặc biệt văn hóa truyền thống, cũng không ngoại lệ. Có những người hiểu lộn rằng văn hóa truyền thống là cổ hủ, lạc hậu. Hiểu như vậy là nhầm lẫn giữa các nghi lễ văn hóa với các hành vi phản văn hóa. Đã nói tới văn hóa, đặc biệt văn hóa truyền thống, là điều tốt đẹp, là bệ đỡ nâng cao tinh thần và hoài bão của chúng ta, và là niềm tự hào của dân tộc. Văn hóa truyền thống là cốt tủy hay hồn cốt của một dân tộc nên cần dược dạy từ nhỏ và cần dạy liên tục qua các cấp độ giáo dục và được cập nhật qua các buổi tập huấn của các tổ chức. Ở nước ngoài, họ có những lớp tập huấn về đa dạng văn hóa và về giao tiếp đa văn hóa thường xuyên cho các công ty từ cấp quản lý tới nhân viên. Họ cũng tổ chức các buổi chia sẻ, giao lưu văn hóa để mọi người hiểu nhau hơn, tạo ra một thế giới hòa bình, hợp tác, tôn trọng và thấu hiểu”, thạc sĩ Ngọc nhận định