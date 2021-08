'Người cha' có ngàn con ở Việt Nam được vinh danh công dân toàn cầu

Jimmy Phạm, người đàn ông gốc Việt sáng lập và là giám đốc điều hành doanh nghiệp xã hội KOTO vừa được công bố đã giành giải thưởng Công dân toàn cầu Waislitz. Giải thưởng ghi nhận thành tựu của anh trong nỗ lực chấm dứt nạn đói nghèo và thay đổi cuộc đời của hơn 1.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo và mô hình doanh nghiệp xã hội.

Dành tặng toàn bộ tiền thưởng cho thanh thiếu niên nghèo

Giải thưởng Công dân toàn cầu Waislitz (do Quỹ Waislitz và Global Citizen trao tặng) ra đời năm 2014 tôn vinh công việc xuất sắc của các cá nhân toàn cầu giúp chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực.

Jimmy Phạm là người Úc gốc Việt đầu tiên giành giải thưởng này. Trong số 10 ứng cử viên xuất sắc nhất cho giải thưởng, Jimmy Phạm là người dành được số phiếu bầu chọn cao nhất trên phạm vi toàn cầu.

Jimmy Phạm sống ở Việt Nam từ năm 1996 tới nay Ảnh NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Jimmy Phạm nói: “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và vinh hạnh khi nhận được giải thưởng tuyệt vời này. Hôm nay, tôi cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới , bởi vì các bạn đã đặt tôi lên đó. Tôi xin dành tặng giải thưởng này cho Việt Nam, Úc, và tất cả những người đã tin tưởng chúng tôi”.

Hơn 50.000 USD được nhận từ giải thưởng, Jimmy Phạm không dành cho mình, mà ủng hộ toàn bộ số tiền cho KOTO và những dự án sắp tới để chăm lo và đào tạo tốt nhất cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam

Sống giản dị nhất, để lo cho các con tốt nhất

Jimmy Phạm là người gốc Việt lớn lên tại Úc. Anh trở về Việt Nam vào năm 1996 và lần đầu tiên chứng kiến sự cực khổ của trẻ em đường phố tại quê hương. Tin rằng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn xứng đáng có cơ hội tốt nhất để thoát nghèo, anh đã thành lập doanh nghiệp xã hội đầu tiên của Việt Nam, mang tên KOTO ( Know One Teach One) vào năm 1999.

Từ một cửa hàng bánh sandwich, tới nay KOTO đã trở thành một doanh nghiệp xã hội cung cấp đào tạo và việc làm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn cho hơn 1.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, thông qua trung tâm đào tạo và nhà hàng ở Hà Nội.

Thanh thiếu niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn được học nghề miễn phí tại KOTO Ảnh NVCC

Khóa học bao gồm nghiệp vụ nhà hàng-khách sạn, tiếng Anh, tin học và kỹ năng sống. Chương trình đào tạo 24 tháng, được quốc tế công nhận và hoàn toàn miễn phí. Trong hơn 20 năm qua, tất cả học viên của KOTO đều có việc làm sau khi tốt nghiệp và khoảng 1/3 trong số này đang giữ chức vụ quản lý.

Sống ở Việt Nam từ năm 1996 tới nay, Jimmy Phạm chưa lập gia đình cũng như chưa có nhà riêng. Hơn 20 năm qua, anh ở nhà thuê, gia sản lớn nhất của anh là 1 chú chó, nhưng anh luôn coi KOTO là cuộc đời và dành mọi tâm huyết của mình cho sứ mệnh thay đổi cuộc đời của các em.

Gắn bó với Việt Nam, Jimmy Phạm như người cha, người anh của cả ngàn thanh thiếu niên khó khăn. Nhiều bạn trẻ sống lang thang, bụi đời từ các bãi rác, vỉa hè… đã thay đổi cuộc đời từ việc học nghề và có một tương lai tươi sáng.

Jimmy Phạm tự tay nấu ăn sáng cho học viên, những người anh luôn thương như con mình Ảnh NVCC

Dù trải qua nhiều khó khăn để KOTO có thể hoạt động, đặc biệt trải qua các mùa dịch Covid-19 , song Jimmy Phạm cho hay, nụ cười, niềm hạnh phúc của những học viên mà anh coi như gia đình lớn của mình là động lực để vượt qua tất cả.

Jimmy Phạm cho hay, giải thưởng Công dân toàn cầu mà anh vừa được nhận một lần nữa nhắc nhở anh và mọi người rằng còn rất nhiều thanh thiếu niên thiệt thòi và có nguy cơ cao đang cần được trợ giúp. "Nó cũng khẳng định sự đúng đắn trong sứ mệnh mà KOTO đang theo đuổi, cũng như tầm quan trọng của mô hình doanh nghiệp xã hội như một phương thức giúp đỡ con người thoát khỏi đói nghèo và có một cuộc sống tốt đẹp hơn", anh nói.