Người chỉ huy dũng cảm

Đối mặt với hiểm nguy

Sáng 1.10.2018, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đến nhà Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, ngụ đường Hồng Bàng, TP.Vinh), một trùm buôn ma túy, để thi hành lệnh bắt giữ thì Sơn và một người bạn bất ngờ cầm lựu đạn đe dọa lực lượng công an. Sau đó, Sơn lên phòng ngủ ở tầng 2 cố thủ cùng với 3 quả lựu đạn, nhiều hung khí, 1 bình gas và đe dọa sẽ cho “nổ tung” căn nhà nếu lực lượng chức năng không rút đi. Căn nhà ở mặt đường Hồng Bàng, xung quanh có nhiều nhà dân liền kề, nên nếu Sơn manh động sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người.

Nhận được lệnh, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường. Đại úy Phạm Văn Hội chỉ huy 10 cảnh sát đặc nhiệm chia làm 3 mũi áp sát căn nhà của Sơn. Sau nhiều giờ đồng hồ người thân thuyết phục Sơn mở cửa ra đầu thú không thành, lực lượng công an tiếp tục kêu gọi nhưng Sơn vẫn ngoan cố, đại úy Hội tiếp cận cầu thang căn nhà, vừa lên tầng 2 vừa thuyết phục Sơn. Cửa phòng đóng kín, bên trong Sơn không đáp trả. Đại úy Hội dùng điện thoại di động nhắn nhiều tin nhắn khuyên Sơn bình tĩnh, hãy nghĩ đến gia đình, người thân để hành động. Sơn không hồi đáp.

Hơn 2 giờ đồng hồ sau, sự kiên nhẫn của đại úy Hội cũng có kết quả. Sơn trả lời tin nhắn với thái độ khá mềm mỏng. Đến 21 giờ, đại úy Hội để lại súng, đi lên tầng 2, phát hiện Sơn sử dụng bình gas để ngay cầu thang và đe dọa cho nổ lựu đạn và bình gas nếu anh Hội đến gần. Không nản lòng, đại úy Hội nói rất muốn gặp Sơn.

“Anh tin em thì anh mới lên đây, anh không mang súng, phía trước em còn tương lai, em bỏ vũ khí, anh em ta nói chuyện với nhau”, đại úy Hội thuyết phục . Một lúc sau, Sơn bất ngờ đồng ý cho gặp, xin thuốc lá để hút và đồng ý trò chuyện. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, Sơn vào phòng mặc quần áo dài rồi đầu hàng. Cuộc vây bắt căng thẳng kéo dài hơn 14 tiếng đồng hồ kết thúc.

Cuộc vây bắt trùm ma túy Lê Ngọc Sơn kéo dài hơn 14 giờ đồng hồ ẢNH: K.HOAN

Ngày 15.2.2019, Nguyễn Thành Trung (ngụ H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) mang 1,3 tỉ đồng mua 10 kg ma túy đá và 30.000 viên hồng phiến về bán, dọc đường bị cảnh sát truy đuổi. Trung và đồng phạm là Nguyễn Anh Tuấn (ngụ tỉnh Nghệ An) quay xe ô tô bán tải chạy theo QL8C để tẩu thoát. Đến ngã tư đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang (H.Hương Sơn), bị cảnh sát chặn đầu xe, yêu cầu dừng, Trung nhấn ga tông thẳng vào xe công vụ của tổ công tác để bỏ chạy nhưng xe bị lao xuống ruộng. Biết bị bao vây, Tuấn vứt túi đựng 10 kg ma túy, 30.000 viên hồng phiến ra khỏi xe để phi tang rồi cùng Trung cầm súng quân dụng và lựu đạn cố thủ trong xe, đe dọa lực lượng chức năng không được lại gần. Nhận được lệnh hỗ trợ vây bắt tội phạm, đại úy Hội chỉ huy một đội đặc nhiệm đến hiện trường, tiếp cận chiếc xe, thuyết phục 2 nghi phạm bỏ vũ khí. Khoảng 1 giờ sau, Trung và Tuấn đầu hàng.

Sau khi những vụ án được hóa giải, mọi người đều an toàn, kể cả nghi phạm, là mình cảm thấy nhẹ lòng Đại úy Phạm Văn Hội

Anh Hội còn nhớ cuối năm 2012, nhận được tin báo của người dân có một thanh niên mang theo súng cướp tài sản của người đi đường ở TP.Vinh, anh dẫn đầu tổ tuần tra đến ngay hiện trường. Khi phát hiện nghi phạm, tổ tuần tra áp sát, tước được khẩu súng thì bất ngờ nghi phạm rút ra 1 quả lựu đạn dọa cho nổ. Đại úy Hội vừa mềm mỏng thuyết phục vừa chỉ đạo đồng đội bám sát nghi phạm, khéo léo dồn ép nghi phạm này ra khỏi khu dân cư đề phòng tình huống xấu nhất. Sau 3 giờ đồng hồ thuyết phục trong mưa lạnh, khi nghi phạm rút lui vào một ngõ cụt, lợi dụng sơ hở, anh Hội ập vào khống chế, tước lựu đạn, bắt giữ nghi phạm này.

Khắc tinh của tội phạm

Với khuôn mặt rắn rỏi, nước da ngăm đen, đại úy Hội có biệt danh là Hội “đen” - cái tên khiến tội phạm ở Nghệ An chùn chân khi nghe nhắc đến. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan lục quân 1, anh Hội được phân công công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động E22 và đầu năm 2010, được điều về Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An. Công việc của cảnh sát cơ động ở địa bàn khá phức tạp như Nghệ An, người chỉ huy này thường xuyên phải đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm, nhất là ma túy. Đại úy Hội nói may mắn của anh là vợ cũng từng công tác cùng phòng nên rất hiểu tính chất công việc để chia sẻ.

Các vụ án kể trên chỉ là số ít trong nhiều vụ đại úy Hội tham gia phá án trong 10 năm qua. Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đại úy Hội đã được Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; được Công an Nghệ An và Phòng Cảnh sát cơ động tặng nhiều giấy khen.

Đại úy Hội chia sẻ: “Trong các tình huống phức tạp, đối mặt với tội phạm nguy hiểm, mục tiêu tốt nhất là an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và chính đối tượng bị bắt. Do đó, phải tương kế, tựu kế, khéo léo và kiên trì để tìm cách hóa giải. Sau khi những vụ án được hóa giải, mọi người đều an toàn, kể cả nghi phạm, là mình cảm thấy nhẹ lòng”.