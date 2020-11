Người lao động đang ở đâu?

“Chúng tôi chuyên hàng thun, mở rộng sản xuất 2 chuyền may mới, nên cần tuyển 50 công nhân may, 20 kiểm tra chất lượng sản phẩm, 10 nữ lao động phổ thông, 10 công nhân ủi, 3 kỹ thuật chuyền; nhưng ngồi cả buổi sáng chỉ thấy lác đác người ghé tới tìm hiểu về việc làm cũng như hỏi thủ tục xin việc. Chúng ta thấy rõ là sau dịch Covid-19 vừa qua, nhiều người, trong đó công nhân ngành may thất nghiệp cao, nhưng không hiểu sao trong sàn giao dịch này, không thấy người lao động tới tìm việc”, chị Xuyến, phụ trách nhân sự Công ty may mặc Green Maple (Q.Tân Phú, TP.HCM), nói.