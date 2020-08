Người trẻ hào hứng với diện mạo mới tại Công viên Lam Sơn

Do đang trong thời điểm dịch Covid-19 nên nhiều bạn trẻ đến Công viên Lam Sơn để "check in" và lưu lại những khoảnh khắc đẹp đều có ý thức giữ khoảng cách an toàn với mọi người, tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng.