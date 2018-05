Người trẻ nên làm gì khi gặp chuyện bất bình trên phố?

Cẩn trọng khi cứu người bị tai nạn giao thông



Từng 2 lần suýt bị đánh oan khi đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu, đạo diễn Phạm Công Chính, 35 tuổi, từng công tác tại công ty BHD, quê Nha Trang, Khánh Hòa, sống tại TP.HCM vẫn không bỏ được thói quen, đã có hàng chục lần, anh thấy người gặp nạn trên đường là chạy tới cứu một tay.

Vì bị hiểu lầm là người gây tai nạn, anh Chính từng 2 lần bị người nhà bệnh nhân túm cổ áo, suýt hành hung. Một lần khác, thấy một người phụ nữ bụng bầu lớn ì ạch dắt xe máy trên đường, anh dừng lại đề nghị được dắt giúp, thế nhưng bị ném lại một cái nhìn giận dữ, cảnh giác, anh Chính thấy tổn thương. Tuy nhiên, như đạo diễn sinh năm 1983 nói, “máu” nghĩa hiệp trong người anh đã có sẵn, anh không bỏ được việc cứu người.

Người từng cứu nhiều nạn nhân trong một vụ tai nạn do lùi xe hơi trong Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM hơn 15 năm trước cho biết, để cứu được người khác mà vừa an toàn cho nạn nhân, vừa an toàn cho chính mình, người ra tay cần có kiến thức về y học. “Có những trường hợp đang bị thương nhẹ, nếu sơ cứu không đúng cách còn khiến họ bị nặng hơn. Nếu không biết cách sơ cứu, hãy để nạn nhân nằm yên và gọi cấp cứu càng nhanh càng tốt”, đạo diễn Phạm Công Chính nói.