Mỗi ngày, dẫu làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya trong những bộ đồ bảo hộ cồng kềnh ở những nơi nguy hiểm, nhưng thanh niên tình nguyện vẫn giữ được “lửa” thanh xuân rực cháy để vui vẻ, nhiệt huyết và truyền năng lượng tích cực cho người dân cùng vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Thanh Hiệp

Một cô học trò mới vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT đã ngay lập tức đăng ký tham gia đi hỗ trợ chống dịch, cô học trò ấy nói, dẫu công việc có nặng hay không tránh khỏi được nguy hiểm, nhưng cái tâm của các bạn còn nặng hơn rất nhiều. Sự quyết tâm và nhiệt huyết của các bạn đã lấn át nỗi sợ hãi vì dịch bệnh, tất cả đã thổi bùng lên ngọn lửa thanh xuân trong tâm dịch.

Để rồi, bất kể ngày hay đêm, không màng giờ giấc, nắng mưa hay nguy hiểm, cứ cần là thanh niên có… Bằng những hành động và việc làm cụ thể, thanh niên tình nguyện đã và đang góp sức trẻ cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay từ những ngày đầu, khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bắt đầu bùng phát tại TP.HCM, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đăng thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch, chỉ trong tích tắc, hàng ngàn thanh niên không một phút chần chừ đã đăng ký tham gia.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm tận nhà cho người dân khó khăn, người dân trong khu phong toả

Sau hơn 2 tháng tham gia hỗ trợ chống dịch, Phan Vũ Hoàng Sơn, thành viên nhóm thanh niên tình nguyện chống dịch Go Volunteer của Thành đoàn TP.HCM, chia sẻ: “Mình tham gia chống dịch được hơn 2 tháng (từ 27.5 đến giờ), lúc đầu mình trực các chốt giao thông ở Gò Vấp, sau đó là hỗ trợ các suất ăn cho các chốt phong tỏa. Từ cuối tháng 6 đến nay, mình chuyển vào Trung tâm xét nghiệm và phân tích mẫu RT - PCR dã chiến của TPHCM. Do tiếp xúc trực tiếp với các mẫu, sợ phơi nhiễm nên tụi mình phải ở lại để đảm bảo an toàn, thế là 1 tháng rồi tụi mình chưa được về với gia đình. Có những ngày tụi mình hỗ trợ lấy mẫu đến 3 giờ sáng, với số mẫu từ 10.000 - 20.000. Nhiều người hỏi mình: dịch bệnh nguy hiểm đi chống dịch chi, vừa cực vừa mệt vừa dễ bị dính dịch nữa?, nhưng nếu ai cũng trốn tránh và sợ hãi thì ai sẽ là người đi chống dịch”.

Hầu hết tất cả thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch không chỉ làm một công việc, một nhiệm vụ mà các bạn đều trải qua rất nhiều công việc khác nhau từ đầu mùa dịch đến giờ. Từ việc trực các chốt, khu phong toả cho đến việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, các điểm tiêm vắc xin, rồi tham gia vào đội hình phun khử khuẩn…

Những cơn mưa dù thật nặng hạt, nhưng cũng chỉ đủ tắm mát cho tinh thần của những chiến binh thầm lặng. Ảnh: Lê Quang Long

Hay có những nhóm người trẻ như chàng trai Lê Quang Long (thành viên nhóm Những bước chân xanh), từ đầu mùa dịch đến nay, dù ngày nắng hay mưa, dù sáng sớm hay tận đêm khuya, hàng chục tấn rau củ quả được phân phát và 1000 suất cơm mỗi ngày vẫn đều đặn đến tận tay những hộ lao động, những dãy phòng trọ khó khăn đang bị phong tỏa, cách ly trong tâm dịch.

“Sài Gòn đã nuôi dưỡng những ước mơ của mình, và nhiều bạn trẻ. Từ khi dịch bùng phát, từng ngày một thức dậy, người không mệt, lòng không nản nhưng thấy buồn quá đỗi. Từng câu chuyện dần trở nên khó khăn. Người không thể về nhà, người mất người thân, người không còn khả năng chi trả chi phí sinh hoạt vì mất việc... Mình và nhóm sẽ cố đến cùng cho đến khi không còn có thể cố được nữa. Có những ngày mình phải dầm mưa ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ mỏng manh, cũng có những ngày thức dậy từ 3 - 4 giờ sáng để nhận nhu yếu phẩm và rau củ quả. Rồi mỗi lần đi lại phải xịt khử trùng đầy người, về tới thì cứ bị ám ảnh, tự tưởng tượng con vi rút nó dính trên khẩu trang. Nhóm đang dành 200% sức lực mỗi ngày để cố gắng, cùng Sài Gòn vượt qua dịch bệnh”, Long bày tỏ.