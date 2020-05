Nhà văn trẻ Trần Trà My giao lưu với 600 chiến sĩ, bộ đội

Ngày 27.5, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức chương trình giao lưu giữa nữ nhà văn Trần Trà My với 600 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 208, Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước với chủ đề “Khi Tổ quốc gọi tên”.

Tại chương trình, Trà My đã chia sẻ về hành trình cuộc đời mình, những câu chuyện tử tế trong cuộc sống, cùng giao lưu, trả lời các câu hỏi của các chiến sĩ bộ đội về những nghị lực sống, tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Các chiến sĩ bộ đội khâm phục trước nghị lực sống và những gì Trà My có thể làm được Hoàng Giáp

Thể hiện sự ngưỡng mộ và vui mừng khi được gặp mặt các chiến sĩ, bộ đội, Trà My đã có những chia sẻ, động viên đến các cán bộ, chiến sĩ vững vàng, lạc quan và vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Trà My (34 tuổi, quê Quảng Trị) được biết đến là một nhà văn trẻ, chỉ có 1 ngón tay còn có thể cử động bình thường, giọng nói cũng không được tròn trịa nhưng Trà My vẫn nỗ lực sống lạc quan, vui vẻ, vượt qua số phận, tự học, tự lập. Từ năm 16 tuổi, Trà My đã bắt đầu viết sách, viết báo và đến nay qua 18 năm, Trà My đã viết được 4 cuốn sách, trong đó có cuốn sách “Tin vào điều tử tế” được Trà My tâm đắc và mong muốn chia sẻ với mọi người.

Nhiều chiến sĩ bộ đội bất ngờ trước những việc Trà My đã và đang làm được Hoàng Giáp

Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết: Thông qua chương trình giao lưu nhằm lan tỏa nghị lực sống trong lớp trẻ, đồng thời truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa của những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường..., góp phần giúp cán bộ, đoàn viên thuộc lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện, công tác, xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trà My động viên một em nhỏ bị điếc bẩm sinh tiếp tục đến trường để học tập Hoàng Giáp

Cũng trong chuỗi hoạt động, chương trình giao lưu, Trần Trà My cũng đã đến thăm một số bạn trẻ bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước để trao tặng những phần quà, truyền động lực, nghị lực sống, giúp các em nỗ lực vượt qua những khiếm khuyết, bệnh tật để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.