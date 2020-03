Nhật ký từ phòng cách ly: Một hình ảnh Việt Nam đầy yêu thương!

Chuyến đi đáng nhớ về miền Tây

Có lẽ nhiều du học sinh vẫn còn nhớ chuyến bay từ London (Anh) về TP.HCM nhưng sau đó phải hạ cánh tại Cần Thơ. Và từ đó, các bạn trên chuyến bay này đã có những ngày đáng nhớ ở khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng thời gian ở khu cách ly khiến cho Nguyễn Bích Diên An (du học sinh Trường ĐH Gloucestershire, Anh) không thể quên được. Diên An kể, khi đến với khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp, điều xúc động là thấy sự thân thiện, nhiệt tình của các cô chú ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên Diên An được về Đồng Tháp, được trải nghiệm cuộc sống, tiếp xúc với những con người và thiên nhiên miền Tây.

Nguyễn Bích Diên An trong khu cách ly Ảnh: Diên An

Diên An cho biết ngoài phục vụ ăn 3 bữa/ngày, cô còn được các anh bộ đội quan tâm đến sức khỏe tinh thần... An nhớ có lúc định chặt dừa uống, các anh nhất quyết không cho và đã làm giúp An. Nhìn cảnh đó mà An thấy thương các anh vô cùng. Và hôm nay là ngày thứ 10 trong 14 ngày An ở khu cách ly tại Đồng Tháp.

Diên An chia sẻ: “Những ngày qua mình luôn biết ơn mọi người vì đã chăm sóc tụi mình nhiệt tình, mình cảm động trước sự hỗ trợ của các anh bộ đội nơi đây. Trước khi về quê ở Bình Thuận mình có nhận được thông điệp từ khu cách ly tỉnh Đồng Tháp là ‘Hãy xem những ngày cách ly là những ngày Trải nghiệm Tình đất tình người Đồng Tháp’, mình sẽ trân trọng những ngày ở đây và xem đó là kỷ niệm khó quên”.

Còn K.L, 23 tuổi (du học thạc sĩ ngành tài chính Trường ĐH West Of England, Anh) kể lại hành trình từ sân bay Cần Thơ, K.L phải đi thêm 2 tiếng đến khu cách ly, đó là ở Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu. K.L kể hơi buồn vì miền Tây đang bị hạn mặn. K.L tâm sự: “Khi về đến nơi cách ly , thấy sự nhiệt tình của các chú bộ đội, mình thấy tâm trạng bớt lo lắng. Mình được trang bị bàn chải, kem đánh răng, trong phòng có tivi, có cả wifi..., từ các bạn hỗ trợ cách ly trong khu quân sự đến người giao đồ phát cơm, ai cũng rất tốt và vui tính. Mình thấy chuyến cách ly này thật đáng nhớ và mình sẽ kể cho gia đình nghe khi về lại Hà Nội”.

“Mong mọi người giữ liên lạc và không bao giờ quên”

YAN XUE JUN, 31 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) lấy vợ đã được 6 năm và đang làm kỹ sư cho một nhà máy ở Tây Ninh. Vài tuần trước anh về quê Tân Cương (Trung Quốc) có việc. Trải qua nhiều lần bị hủy chuyến bay, 22 giờ tối 21.3 YAN về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vào ngày 22.3 YAN được cách ly tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. YAN bày tỏ: “Mình cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Kỷ niệm ấn tượng nhất là mình không biết cách dùng wifi nên ở trong phòng không có mạng rất buồn. Nhưng cũng nhờ các bạn sinh viên Việt Nam rất nhiệt tình, họ cho mình thẻ wifi. Mình còn dư thẻ để chia cho các bạn cùng phòng. Các bạn trong phòng nói sinh viên Việt Nam thật tốt bụng và nhiệt tình”.

Đo thân nhiệt trong khu cách ly Ảnh: Thiên Đức