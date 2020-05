Nhiễm Covid-19 hay không là do số phận?

Trong khi đó có 42,8% nhóm người độ tuổi 40 cho rằng nhiễm Covid-19 là do số phận và tỷ lệ này ở nhóm người trong độ tuổi 50 và 60 lần lượt là 43,8% và 38,3%.

Cuộc khảo sát trên do một nhóm thuộc tiến sĩ Yoo Myung-soon tại Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc) tiến hành ở 813 người, theo tờ Chosun Ilbo.

Tuy nhiên, những người trong độ tuổi 20 dường như lo sợ bị chỉ trích nếu bị mắc bệnh so với những người trong nhóm tuổi khác. Một cuộc khảo sát khác về 1.000 người lớn trên khắp Hàn Quốc , cũng do tiến sĩ Yoo tiến hành, cho thấy 65,4% số người trong độ tuổi 20 nói rằng họ sợ sẽ bị chỉ trích khi bị nhiễm Covid-19, so với tỷ lệ trung bình 60% ở các nhóm tuổi khác...