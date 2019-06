Những mùa hè đạp xe đi thi

Thúy Hằng Phụ huynh đợi con ngoài cổng trường thi, mùa thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM

Ngày còn nhỏ, chừng lớp 6, 7, đôi khi tôi hay tủi thân và trách bố mẹ, vì sao mình cũng như bạn bè cùng trang lứa, mình cũng có cha mẹ, mình không được như bạn bè, không được ai quan tâm, cái gì mình cũng phải tự làm? Cho đến một buổi tối, trời đã không còn rõ mặt người, tôi mới thấy bóng mẹ liêu xiêu trở về, trên vai mẹ là một bao tải than cám. Để có thêm những đồng tiền trang trải sinh hoạt phí, đóng học, nuôi anh em chúng tôi khôn lớn, mẹ đã phải làm thêm giờ, nhặt nhạnh những phần than rơi vãi trong xí nghiệp, về đóng thêm than tổ ong để bán. Tôi đắng nghẹt cổ họng, nước mắt cứ ứa ra. Từ đó, tôi không bao giờ oán trách bố mẹ, sao không đưa đón con đi thi, không chờ đợi ở cổng trường, lau mồ hôi và hỏi con có làm được bài không, giống như cha mẹ người ta.