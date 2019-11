Nhuộm tóc gây ung thư: Có nên cho con làm tóc từ nhỏ?

Theo tiến sĩ Đặng Hoàng Phú, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thì cấu trúc mặt cắt ngang của tóc và độ tuổi có sự liên quan đến nhau. Trẻ em có mái tóc mịn hơn nhiều so với người lớn, vì thế thuốc làm tóc nói chung có thể gây hại nhiều cho tóc non của trẻ. Nguy cơ dễ thấy nhất có thể là gây dị ứng, kích thích da dầu, rụng tóc (vì da đầu tiếp xúc với thuốc nhuộm và da trẻ lại mỏng hơn người lớn). Còn về nguy cơ ung thư hay không còn phải tùy hóa chất sử dụng làm. Và nếu đối với trẻ thì nên dùng sản phẩm chuyên dụng dành cho trẻ, sẽ an toàn hơn. “Chăm sóc tóc (nhuộm, duỗi) là nhu cầu thẩm mỹ, nên đối với trẻ thì theo tôi đây là nhu cầu không phải thiết yếu, nên nếu hạn chế thì tốt hơn. Tuy chưa có khảo sát, vì trẻ nhỏ không thể trả lời bảng câu hỏi khảo sát, nhưng theo quan điểm của tôi thì chắc chắn thời gian tiếp xúc lâu (cho trẻ tiếp xúc từ nhỏ) sẽ tăng dần nguy cơ. Vì một số hóa chất có khả năng tích tụ, không đào thải, lâu ngày dần nó sẽ đủ nồng độ gây hại sức khỏe”, tiến sĩ Phú nhấn mạnh. Ngoài việc có nhiều phụ huynh nói không với việc làm tóc cho con vì sợ ảnh hưởng từ thuốc làm tóc đến con trẻ, bên cạnh đó, cũng có những phụ huynh chọn những sản phẩm tự nhiên thay thế các sản phẩm có hóa chất. Về câu chuyện này anh Phú cho rằng sản phẩm tự nhiên là khuynh hướng hiện nay, nhưng hạn chế duy nhất của sản phẩm tự nhiên là không khống chế được chất lượng ổn định. Vì sản phẩm tự nhiên nó thay đổi rất nhiều do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, giống loài... Và sản phẩm tự nhiên cũng có những chất độc hại, nếu dùng không cẩn thận thì nguy cơ cũng rất cao.