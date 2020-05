Nữ giáo viên 9X có thành tích đáng nể trong công tác đoàn

Thành tích của cô giáo Vũ Thị Thúy Hòa: Giải nhất Cuộc thi Hùng biện về tiểu sử danh nhân mà trường mang tên do TP.Đà Nẵng tổ chức năm 2018 Giải nhất Cuộc thi Hùng biện về chống rác thải nhựa do thành phố tổ chức năm 2019 Bằng khen “Đạt giải Nhì hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2019” do Trung ương Đoàn tổ chức. Bằng khen của thành ủy Đà Nẵng “Đạt giải Nhất hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2019” do thành ủy tổ chức. Bằng khen “Đạt giải Nhất Liên hoan Báo cáo viên cấp thành phố năm 2019” do Thành đoàn tổ chức. Giấy khen của Ban tuyên giáo trung ương: “Đạt giải Báo cáo viên trẻ triển vọng trong hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2019” do ban tuyên giáo trung ương tổ chức. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Báo cáo viên giỏi 2019” của BCH Quận Đoàn Hải Châu. Bằng khen gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020.