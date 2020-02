Phát 20.000 khẩu trang cho khách viếng chùa rằm tháng giêng phòng dịch corona

Là người phụ trách hỗ trợ khách thập phương tại khu vực gần ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, anh Nguyễn Khánh Linh, Bí thư phường đoàn Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một), thông tin: “Riêng điểm thanh niên tình nguyện do mình phụ trách đã phát gần 3.000 khẩu trang, 500 tờ thông tin hướng dẫn cách phòng dịch viêm phổi Vũ Hán do virus carona gây ra , gần 20.000 chai nước suối. Song song đó, các tình nguyện viên còn hướng dẫn, giới thiệu cho du khách những địa điểm tham quan, thăm viếng chùa; sơ cấp cứu, vá sửa xe miễn phí... cho du khách thập phương đến viếng chùa tại tỉnh Bình Dương nhân dịp rằm tháng giêng năm 2020”.

Vừa nhận được 4 cái khẩu trang do nhóm tình nguyện viên của Đoàn phường Hòa Phú, đóng chốt trên đường Lê Hoàn, khu phố 2 (TP.Thủ Dầu Một), chị Nguyễn Thị Mai Thanh, một khách đi chùa đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Gia đình mình gồm 4 người đến đây đi chùa từ sáng sớm đến giờ. Do không có khẩu trang y tế nên cả nhà đeo khẩu trang vải, may mà đi ngang đây thấy các bạn thanh niên tình nguyện có tặng khẩu trang miễn phí mình ghé vào được các bạn tặng cho gia đình mỗi người 2 cái. Đang trong đợt phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán do virus carona gây ra , được nhận khẩu trang y tế là một điều đáng quý”.