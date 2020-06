Phó chủ tịch nước: ‘Tôi rất tự hào về gia đình Việt Nam chúng ta’

Chương trình tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020 là hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam và kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam (28.6). Chương trình biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Qua đó, vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Sau hơn 1 tháng triển khai (từ 31.3 - 3.5), chương trình đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng cử gửi về tham gia. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn ra 22 gia đình trẻ tiêu biểu từ 20 tỉnh, thành phố để tuyên dương. Các gia đình được tuyên dương đều là gia đình trẻ không quá 35 tuổi; thành phần các gia đình đa dạng, gồm: cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, giáo viên, bác sĩ, dược sĩ, công an, quân đội, phóng viên, thương nhân, nông dân... Đây là những gia đình có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Các gia đình được tuyên dương đều là gia đình trẻ không quá 35 tuổi; thành phần các gia đình đa dạng, gồm: cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, giáo viên, bác sĩ, dược sĩ, công an, quân đội, phóng viên, thương nhân, nông dân... Đây là những gia đình có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng.