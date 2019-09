Phụ huynh bị sốc khi nhà trường dạy trẻ tự kích thích ‘vùng kín’

Theo Đài RT ngày 23.9, tài liệu giảng dạy về giới tính trên đã đưa ra hướng dẫn cách dạy trẻ từ 6-10 tuổi về quy tắc “tự kích thích”.

Các bài học trên là một phần của chương trình All About Me (Mọi điều về tôi) được triển khai ở hơn 240 trường tiểu học tại miền trung nước Anh.

Chương trình được thiết kế để giảng dạy theo học trình bắt buộc Giáo dục quan hệ và giới tính (RSE) sẽ được triển khai khắp nước Anh vào tháng 9.2020.

Ở phần “Đụng chạm vào mình”, giáo viên được hướng dẫn dạy trẻ rằng “nhiều người thích tự cù hay vuốt ve mình vì họ cảm thấy dễ chịu, kể cả chạm vào vùng kín”. Học sinh được dạy rằng “điều này là rất bình thường”, mặc dù “một số người có thể phản đối, cho rằng thật dơ bẩn”.

Trẻ được cảnh báo rằng tự sờ mó trong lớp hoặc ở những nơi công cộng là hành động “thiếu lịch sự”, đồng thời được khuyên chỉ nên làm điều đó khi “ở một mình, có thể trong phòng tắm hoặc trên giường”.

Một số phụ huynh đã phản đối chương trình, nói rằng trẻ em ở độ tuổi nhỏ như vậy không nên tiếp xúc với những chủ đề dành cho người trưởng thành như thủ dâm.

Một số chuyên gia về giáo dục và giáo viên cũng chỉ trích từ ngữ của chương trình quá mơ hồ và không phù hợp với học sinh tiểu học.