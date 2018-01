Ngày 1.1, nhân dịp chào năm mới 2018, Thành đoàn TP.HCM tổ chức tuyên dương 10 gương mặt đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nguyễn Thành An (23 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo, từ mục tiêu và ước mơ của mình, Thành An đã từng bước chinh phục hết học bổng này đến giải thưởng trong nước và quốc tế. Với An, những thành tích đó chỉ là sự khởi đầu, là động lực để Thành An phấn đấu nhiều hơn trên con đường phía trước. Nói về phương châm sống của mình, An cho biết: “Luôn ra sức học tập, nghiên cứu khoa học và có khát khao cháy bổng đóng góp vào nền khoa học, công nghệ của nước”.



Bùi Minh Thắng (27 tuổi), thanh niên nông thôn sản xuất giỏi, xã Hòa Phú (H.Củ Chi). Khởi nghiệp từ mô hình trồng nấm vào tháng 1.2015, sau những lần thất bại nhưng Thắng không từ bỏ đam mê, anh bắt đầu phân tích và đi tìm nguyên nhân để khắc phục và bắt tay vào việc đổi mới công nghệ. Tháng 4.2016, Thắng chủ động tìm tòi học hỏi để tự mình sản xuất meo giống và sau đã cho ra đời lô phôi đầu tiên do chính tay mình tạo giống, đến nay mô hình trồng nầm của anh đã thành công ngoài mong đợi. Anh quan niệm “Thất bại là mẹ thành công và đừng bao giờ nói không với ước mơ của mình, mà hãy biết ước mơ và cố gắng để thực hiện ước mơ ấy để thành hiện thực”.

Lê Phước Hưng (29 tuổi), nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, được xem là người có nhiều sáng kiến, cải tiến làm lợi cho đơn vị gần 5 tỉ đồng mỗi năm. Cụ thể, Trước đây, nước thải của công ty trong quá trình sản xuất là 800m3/ngày đêm, phần lớn có lẫn dầu mỡ. Trong quy trình xử lý nước thải, lượng dầu mỡ này làm chậm quá trình phát triển của vi sinh dẫn đến chết hoàn toàn. Từ đó quy trình xử lý nước bị gián đoạn ở khâu tuần hoàn ở bể Aerotank, nước đầu ra đục và có mùi hôi không đạt tiêu chuẩn theo quy định về nước thải xử lý của Khu Công nghiệp. Sau nhiều lần thử nghiệm đạt kết quả tốt, Phước Hưng đã đề xuất Ban quản lý và được sự đồng ý thực hiện cải tiến dùng bùn vi sinh bỏ đi thay thế bùn vi sinh yếu và chết. Chỉ riêng với sáng kiến này, Hưng đã làm lợi cho công ty hơn 1 tỉ đồng/năm. Anh cho biết: “Phương châm sống của mình là luôn luôn học hỏi để phát triển và hoàn thiện bản thân”.

Nguyễn Hà Phương (31 tuổi), bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có bề dày kinh nghiệm 6 năm công tác và những đóng góp của mình cho đơn vị, Hà Phương luôn được đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện quý mến. Với đề tài nghiên cứu khoa học: Đặc điểm giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô tuyến của phổi, Hà Phương đã mang lại những hiệu quả về kinh tế và xã hội cho bệnh viện và bệnh nhân. Hà Phương chia sẻ: “Với mình thì mọi khó khăn chính là thử thách và cũng là cơ hội để mình phát triển bản thân ngày một tốt hơn”.

Mai Hải Yến (15 tuổi), là cô bé đa tài, học sinh giỏi liên tục 9 năm liền và là chỉ huy Đội giỏi tiêu biểu nhiều năm, học sinh lớp 9/6 Trường THCS Đoàn Kết (Q.6) quan niệm: “Trên con đường đi đến thành công sẽ có vô vàn những lần vấp ngã. Đừng lo lắng. Hãy hướng về phía trước, khó khăn sẽ nhường bước và lùi về phía sau của bạn”.

Phạm Hữu Lộc (26 tuổi), Bí thư Đoàn P.Tân Thới Hiệp (Q.12) đã đề ra nhiều mô hình, cách làm thiết thực cho thanh thiếu nhi và người dân được thụ hưởng. Có thể kể đến mô hình “Cà phê sách - điểm hẹn thanh niên”. Với kệ sách được trang bị gần 500 đầu sách do chính Lộc vận động , mô hình đã thu hút nhiều bạn trẻ đến đọc sách tại chỗ và mượn về nhà xem. Phương châm sống của Lộc là “Hãy cháy hết mình với ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê của thời tuổi trẻ để đem lại càng nhiều niềm vui cho người khác càng tốt”.

Trung úy Lê Hoàng Hảo (26 tuổi), là một trong 10 trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Q.Bình Thạnh tham gia khám phá chuyên án VA516E sản xuất ma tuý được đánh giá là đường dây lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Anh đã cùng đồng đội bắt hơn 20 đối tượng cùng tang vật gồm hàng trăm kg ma túy tổng hợp, nhiều siêu xe với tổng trị giá ước tính hơn 60 tỉ đồng. “Ngày nào còn là một chiến sĩ trong ngành công an, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần bảo vệ sự bình yên cho người dân thành phố”, Trung úy Hảo cam kết.

Phạm Khánh Ngọc (30 tuổi), Phó bí thư chi đoàn cơ sở Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM còn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. “Mình muốn đem những lời ca, tiếng hát là sở trường của mình để phục vụ những nơi còn khó khăn có dịp thụ hưởng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần”, Ngọc nói

Lê Thanh Tùng (23 tuổi), vận động viên thể dục dụng cụ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thì quan niệm: “Không có thành công nào trải hoa hồng sẵn cả. Để có được những thành tích những lần mang vinh quang về cho ngành thể thao Việt Nam, mình phải trải qua những nỗ lực không biết mệt mỏi, vượt qua những chấn thương khi tập luyện. Nhưng, tất cả những điều đó không quan trọng, vì khi bước vào sàn thi đấu, mình chí biết cố gắng trên khả năng của mình để chứng minh cho bạn bè quốc tế biết được tài năng của người Việt Nam cũng không thua kém gì các quốc gia khác”.

Thạch Kim Tuấn (24 tuổi), thành viên Đội tuyển cử ta quốc gia Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, khẳng định vị thế là một lực sĩ đầy tiềm năng của nền thể thao trong nước và quốc tế. Với sự cống hiến của mình, anh đã vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2011, 2014 và 2 lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2013, 2014. Anh tâm sự: “Ai cũng có thể thành công, bởi nghị lực và sự bền bỉ của bản thân con người có thể chinh phục mọi thứ”.