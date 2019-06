Sách quý đến tay cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Phú Quốc (Kiên Giang)

Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Hoàng My, người đẹp quân đội Giao Linh, ca sỹ Hoàng Thùy Linh đã đồng hành trao đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân Tủ sách Nền tảng đổi đời gồm 5 cuốn đầu tiên: Quốc gia khởi nghiệp; Khuyến học; Nghĩ giàu làm giàu; Đắc nhân tâm; Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn.

Phấn khởi chào đón Hành trình, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 5 Hải quân đánh giá cao: “Hành trình đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực mang giá trị xã hội và nhân văn sâu sắc. Hành trình đã trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp cho thanh niên vùng biển đảo làm chủ kinh tế, chủ quyền của đất nước. Hành trình được thực hiện xuyên suốt từ Bắc chí Nam, đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân cả nước nói chung và những người chiến sĩ hải đảo nói riêng”. Đại tá cho biết: “Sách là nguồn tri thức vô giá và bản thân tôi rất tâm đắc, ấn tượng với Tủ sách Nền tảng đổi đời mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng”.

Trở lại Phú Quốc, Hoa hậu Kỳ Duyên xúc động: “Năm 2014, tại Phú Quốc, Duyên đã vinh dự nhận vương miện Hoa hậu. Hôm nay, vinh hạnh đồng hành cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend trở lại đây, Duyên cảm thấy rất tự hào khi được đến tận Vùng 5 Hải quân để được chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc”.

Lần đầu tiên gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ: "Vy đã mong ước được gặp các anh chiến sĩ hải quân từ rất lâu, nhờ có Tập đoàn Trung Nguyên làm cầu nối mà nay Vy đã được thỏa mong ước. Vy thấy mình thật may mắn khi được đồng hành cùng Hành trình".

Từng đồng hành cùng Hành trình đến các đảo xa xôi nhất của vịnh Bắc Bộ, Á hậu Hoàng My phần nào thấu hiểu được những khó khăn của bộ, chiến sĩ nơi vùng đảo xa, cô chia sẻ: “Hoàng My thấy bản thân thật nhỏ bé so với những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển. Hy vọng rằng, Tủ sách Nền tảng đổi đời sẽ là món quà quý giúp động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nghĩa vụ Tổ quốc giao phó”.

Là một nữ quân nhân đang công tác tại Quân khu 7 - TP.HCM, người đẹp Giao Linh xúc động: "Giao Linh rất xúc động khi được gặp gỡ các đồng chí, đồng đội nơi đảo xa. Đại diện những chiến sĩ đang công tác trong quân đội, Giao Linh xin cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết vượt ngàn hải lý đến thăm và trao tặng tri thức cho thanh niên quân đội".

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của Hành trình: "Linh thấy được tầm cao của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ khi đã có bước nhìn xa, trông rộng cho vận mệnh đất nước hàng chục, hàng trăm năm tới". Cô chia sẻ kinh nghiệm: "Để có được những thành tích như hiện tại, Thùy Linh đã dày công luyện tập, đồng thời, tìm đến sách là người thầy nâng cao tri thức, nên mong muốn các cán bộ, chiến sĩ cũng sẽ dành thời gian cho những cuốn sách mà Hành trình trao tặng".

Giải đáp cho thắc mắc của chiến sĩ Lư Hồng Trung (Tiểu đoàn 551 - Vùng 5 Hải quân) với câu hỏi: “Tại sao bộ 5 cuốn sách quý được gọi là sách Nền tảng đổi đời?”, Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Tập đoàn Trung Nguyên Legend giải thích: Bộ 5 quyển sách trên là những câu chuyện, những bài học đúc rút từ những quốc gia, dân tộc có sự phát triển vượt bậc nhất trên thế giới; đặc biệt là các bài học về khát vọng, ý chí và sự sáng tạo để đạt được thành công của các cá nhân ưu tú. 5 cuốn sách sẽ giúp thanh niên hiểu rằng, một quốc gia giàu mạnh, độc lập và có ảnh hưởng thì trước tiên, mỗi công dân phải là những cá nhân giàu mạnh, độc lập và là người biết gắn kết cộng đồng, từ đó thay đổi chính bản thân mình trước khi cùng nhau thay đổi vận mệnh dân tộc.

Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sĩ Trần Hữu Đức đúc kết: Trao gửi những quyển sách quý đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân nói riêng, thanh niên quân đội nói chung chính là gửi gắm tấm lòng nhiệt thành, tha thiết của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ để xây dựng tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc cho thế hệ trẻ - xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng, tinh thần đó bao gồm: Tinh thần Khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao bằng trí huệ, bản lĩnh, danh dự của bản thân; Tinh thần Chiến binh dám dấn thân đua tranh, dám đương đầu và thách thức với thất bại; Tinh thần thực thi Sáng tạo có trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh hướng đến gia trị Chân – Thiện – Mỹ; Tinh thần Kinh tài bằng tư duy của một doanh nhân với mục tiêu làm giàu bền vững cho cá nhân, gia đình, quốc gia, dân tộc.

Kết thúc buổi giao lưu đầy ý nghĩa cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, Hành trình từ Trái tim Vùng biển đảo tiếp tục vượt sóng lớn mang ánh sáng tri thức đến với thanh niên, học sinh, chiến sĩ tại các đảo Thổ Chu - Hòn Khoai - Hòn Sơn,… nhằm truyền cảm hứng về một tinh thần chiến binh dũng mãnh, tinh thần tự hào bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới, tinh thần kỷ luật trong khởi nghiệp của quân đội.

Sách quý đến với cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và học sinh huyện Phú Quốc

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!