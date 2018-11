'Sinh viên 5 tốt' là tài sản quý

Thành tích của Lê Huỳnh Minh Triết + Học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tại ĐH Adelaide, Úc. + Học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tại ĐH Quản lý Singapore (Singapore Management University). + Thủ khoa đầu ra (95.6/100 điểm) Trường ĐH Quốc tế TP.HCM. + Tác giả 10 bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí uy tín. Trong đó đã đoạt giải bài báo cáo xuất sắc hội nghị khoa học quốc tế “The 1st Taiwan-Thailand-Vietnam Workshop on Theoretical and Computational Chemistry” tại Đài Loan năm 2018; giải thưởng “Best Presentation Award” dành cho bài báo xuất sắc nhất tại hội nghị khoa học quốc tế “International Conference onMachine Learning and Soft Computing” năm 2018. + Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư 2 năm liền (2016, 2017). + Giải thưởng “Công nghệ thông tin và truyền thông TP.HCM lần IX” năm 2017 do UBND TP và Sở TT-TT TP.HCM trao tặng. + Giải thưởng “Honda Y-E-S” năm 2017 cho 10 kỹ sư và nhà khoa học trẻ VN xuất sắc. + Học bổng POSCO TJ Park năm 2016, 2017; Học bổng AmCham do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại VN trao tặng. + Thực tập sinh nghiên cứu 3 tháng tại Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản với sự hỗ trợ toàn phần từ giải thưởng Honda Y-E-S Plus năm 2018.