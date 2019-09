Sinh viên lần đầu xa nhà: Mẹ và những chiếc máy bay

Một câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Lan Thanh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM khiến chúng tôi không khỏi xúc động: “Ngày đầu xa nhà đến trường nhập học điều mà mình nhớ nhất những cánh máy bay to rất gần mặt đất. Ngôi trường mình đang học là nơi có máy bay ngang qua hằng ngày".

Mình nhớ ngày nhỏ hay ngắm máy bay nhưng khi đó máy bay chỉ nhỏ như ngôi sao trên bầu trời vì khoảng cách giữa máy bay và mặt đất rất xa. Mình ngước mặt lên nhìn máy bay mà mỉm cười rạng rỡ. Tự nhủ mình rằng chắc sẽ không buồn lắm đâu khi xa nhà, nghĩ rằng mình cũng đã lớn và có thể tự lập được rồi.

Lâm kể rằng mình suýt không học đại học. Vì điều kiện kinh tế của gia đình rất khó khăn, cha mẹ đi làm công nhân ở xưởng gỗ tại Bình Dương, lương không đủ nuôi hai anh em: “Mình không đến các lớp luyện thi đại học mà tự ôn ở nhà. Thầy cô trong trường thấy hoàn cảnh như thế thì thương, kêu mình đi học miễn phí. Có kết quả đậu đại học rồi, mình đi 'săn' học bổng dành cho tân sinh viên".

"Lúc đấy có hai học bổng là Tiếp sức đến trường và học bổng của ký túc xá (KTX) Cỏ May dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn . May mắn mình lại là người thứ 45 trong danh sách sinh viên nhận học bổng của KTX Cỏ May. Lúc hay tin, mình mừng lắm, vì mình được miễn phí tiền ăn, ở, được cấp tiền học phí..., ba mẹ mình cũng bớt đi gánh nặng”,