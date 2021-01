SmartPay mở đại tiệc lì xì tặng Trâu Vàng và hàng ngàn bao lì xì khủng

Theo đó, trong tháng 1/2021 đến hết ngày 21.2.2021, khi lì xì cho bạn bè và người thân qua Ví điện tử SmartPay, người chơi có cơ hội rinh 01 Trâu Vàng trị giá 200 triệu đồng, 09 giải chỉ vàng (5,5 triệu đồng/ giải), 50 giải hoàn tiền (1 triệu đồng/ giải) và hàng ngàn phong bao lì xì với nhiều giá trị giải thưởng khác nhau. Tổng giá trị giải thưởng cho “Đại tiệc xì xì” này lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Cơ cấu giải thưởng của Đại tiệc lì xì sẽ vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là khi tham gia vào game “Đoán bao lì xì, nhận tiền liền tù tì”, hay đón Giải Tân thủ lì xì, hoặc cạnh tranh để được xướng tên với Giải Cao thủ Lì xì, Thánh lì xì, và thử vận may đầu năm với Lộc vàng may mắn… Những giải thưởng này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui, bất ngờ dành cho người tham gia trong dịp xuân mới 2021.

Chương trình “Đại tiệc lì xì SmartPay” có tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỉ đồng

Game “Đoán bao lì xì, nhận tiền liền tù tì”: Khi tham gia game này, người dùng sẽ có cơ hội nhận được hoàn tiền ngẫu nhiên với các con số may mắn, tài lộc như: 999đ; 9.999đ; 99.999đ và 999.999đ hoặc câu chúc Tết đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, người chơi cũng sẽ nhận được một “Mã lộc vàng” tương ứng với một lần đoán bao lì xì. Mã này sẽ được dùng để quay số may mắn đón cơ hội nhận thêm giải thưởng hấp dẫn ở chặng cuối chương trình.

Giải Tân thủ lì xì: SmartPay sẽ tặng ngay 9.999 đ cho khách hàng mới mở Ví thành công và có thực hiện giao dịch lì xì (chuyển tiền) lần đầu trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

Giải Cao thủ lì xì: Top 50 người chơi thực hiện nhiều giao dịch Lì xì nhất sẽ được chọn vào Bảng xếp hạng “Cao thủ Lì xì” hàng tuần và sẽ được SmartPay hoàn tiền lên đến 999,999 đồng.

Giải Thánh lì xì: Bảng xếp hạng “Thánh lì xì” cuối chương trình sẽ vinh danh những người chơi thực hiện Lì xì cho nhiều bạn bè, người thân nhất. Nếu được xướng tên trong Top 10, “cao thủ” sẽ được SmartPay hoàn tiền lên đến 9,999,999 đồng.

Giải Lộc Vàng May Mắn: Với mỗi lượt tham gia game “Đoán Lì xì, nhận tiền liền tù tì”, người chơi sẽ nhận được “Mã Lộc vàng”. Mã này sẽ được quay số may mắn vào cuối chương trình để tìm ra 60 người chơi may mắn nhất sở hữu các giải thưởng giá trị như Trâu Vàng trị giá đến 200 triệu đồng hoặc trúng 09 giải 1 chỉ vàng 9999, 50 giải voucher hoàn tiền khi giao dịch mua sắm,…

Người dùng trẻ thích thú tham gia Đại tiệc lì xì, săn Trâu Vàng trị giá 200 triệu và ngàn bao lì xì khủng từ Ví điện tử SmartPay

Để nhận thêm lượt chơi, gia tăng cơ hội trúng lì xì, người dùng có thể chọn thực hiện các nhiệm vụ như: vào game Đoán lì xì, chia sẻ thông tin chương trình trên facebook, nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, lì xì cho bạn bè, thực hiện quét mã thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán của SmartPay,… Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được số lượt chơi tương ứng để tiếp tục tham gia chặng đua hấp dẫn “săn” Trâu Vàng từ Ví SmartPay. Thông tin chi tiết về Chương trình, xem tại: http://bit.ly/DaitieclixiSmartPay_TN

Nào, hãy tải ngay ví SmartPay và tham gia “Đại tiệc lì xì” để rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn nhé!